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Yaşam

Çanakkale açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler

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Çanakkale açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler
Başlık ResmiÇanakkale açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler

Ege Denizi son dakika bir depremle sallandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 04.16'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Denizde meydana gelen korkutan deprem, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan da hissedildi.

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