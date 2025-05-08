Cenazelerin tartışmalı geleneği son buluyor! Kredi çekip borca giriyorlardı... Valilik 'haram' dedi

Cenazelerin tartışmalı geleneği 'taziye yemeği' Mardin'de son buluyor. Valilik ve müftülüğün çalışmalarını anlatan Vali Yardımcısı Osman Çelikkol taziye yemeği vermenin doğru olmadığını söyleyip "Bu durum alimler tarafından sünnete ters bir eylem olarak gürülmüş ve mekruh olarak kabul edilmiştir" dedi. İl Müftüsü ise "Dar gelirli kardeşlerimiz, komşularına mahcup olmamak için bu yemeği vermek maksadıyla kredi çektiklerini, borçlandıklarını çok zorda kaldıklarını bize ifade etti" şeklinde konuştu

Yakınlarını kaybedenlerin acılarını yaşayamadan gelenlere 'taziye yemeği' vermesi uzunca süredir özellikle sosyal medyanın en tartışmalı konusu olmuştu. Mardin'de bu geleneğin kaldırılması için harekete geçildi.

İl genelinde taziye yemeklerinin kaldırılması için İl Müftülüğünde, kaymakamlar, ilçe müftüleri ve din görevlilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, toplantıda yaptığı konuşmada, taziye sahiplerinin sıkıntılarının azaltılması gerektiğini söyledi.

"YEMEK VERME İŞLEMİ CAHİLİYE ADETİ"

Böylesi günlerde taziye sahiplerine yemek götürülmesi gerekirken taziye yemeği verilmesinin doğru olmadığını kaydeden Çelikkol, şöyle konuştu:

"Peygamberimiz ölü yakınlarının yükünü hafifletmek için evlerine yemek götürmeyi tavsiye etmiştir, orada yemek yenmesini değil. Zamanla bazı yörelerde bu tarz uygulamadan uzaklaşılmış, ölü yakınlarına yemek götürmenin yerine ölü sahiplerinin taziyede bulunanlara yemek hazırlaması almıştır.

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Bu durum alimler tarafından sünnete ters bir eylem olarak gürülmüş ve mekruh olarak kabul edilmiştir. Hatta ölü yakınlarının yemek harcamalarında yetim hakkı varsa yemek verme eylemi haram olarak kabul edilmiştir. Ayrıca aralarındaki bazı benzerlikler nedeniyle yemek verme işi cahiliye adeti olarak nitelendirilmiştir."

YAPILMASI GEREKENLERİ TEK TEK ANLATTI

Vefat edenlerin yakınları tarafından taziyeye gelenlere yemek verme adetinin önüne geçilmesi için herkese görev düştüğünü dile getiren Çelikkol, "Özellikle şu faaliyetlerin yapılması elzem görülmektedir. Müslüman bir toplumda taziyeye gelenlerin yemek beklentisi içerisinde olmasının fıtri, ahlaki ve dini açıdan kötü bir davranış olduğu bilincinin topluma kazandırılması, taziyede yemek vermenin kınanır hale gelmesi için toplumdaki her bireyin kendine düşeni yapması, taziyeye gitmenin yemek saatlerine denk getirilmemesi, taziyeevlerinin sohbet evlerine dönüşmemesi, taziyelerin kısa tutulması ve taziye kabulünün akşam ezanı ile bitirilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Enver Türkmen ise Mardin için çok hayırlı bir başlangıcı yapmak istediklerini söyledi.

KREDİ ÇEKİP BORÇLANIYORLARDI

Vali Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde ve destekleri ile çalışmalara başladıklarını kaydeden Türkmen, şunları aktardı:

"Bu konuda bize il genelinde çok şikayetler geldi. Varlıklı insanlar kendi yakınları için ikramda bulunma konusunda hiçbir zorluk hissetmediler. Ama özellikle yoksul, dar gelirli kardeşlerimiz, komşularına mahcup olmamak için bu yemeği vermek maksadıyla kredi çektiklerini, borçlandıklarını çok zorda kaldıklarını bize ifade ettiler.

Biz de bu konuda ilimiz genelinde güzel bir başlangıca imza atalım istedik. Hutbe hazırlandı, hutbe okunacak. Vaazlar yapılacak. Hayırlı bir işin başlangıcı olacak inşallah. Eğer taziye yakını bir hayır yapacaksa ya inşaat halindeki bir camiye ya bir Kuran kursu öğrencilerine ya da ihtiyaç sahiplerine yardım yapsın. İnşallah hep birlikte bu hayra vesile olalım, ilimizde kangren haline gelen bu meseleyi birlikte çözelim. Önemli olan yemek uygulamasının kaldırılması. Bu konu büyük önem arz etmekteydi. İnşallah bugün bir başlangıç olacak. Bu tarih ilimiz için bir milat, diğer illerimize de örnek olacak."