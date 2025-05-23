Ceyhan Nehri kirden köpürdü, mahalleli kötü kokudan şikayetçi

Çukurova'nın verimli topraklarına can suyu olan Ceyhan Nehri kir ve pislikten köpürdü. Bölge halkı ise nehirden yayılan kötü kokudan dert yandı, en kısa zamanda çözüm bekliyorlar.

Kahramanmaraş'tan başlayıp 509 kilometrelik bir alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve tarımsal faaliyetlerde kullanılarak Çukurova'ya can suyu veren Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı.

DAYANILMAZ BİR KOKU VAR

Fabrika atıklarının nehre karıştığı iddiası nedeniyle Yüreğir ilçesinde nehre kıyısı olan birçok mahallede yaşayanlar, uzun zamandır sudaki kirlilik nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. Bulanık ve koyu renkteki sudan yayılan yoğun kötü koku dayanılmaz bir hal aldığı dile getirildi. Bu suyla sulanan tarım ürünleri ve tutulan balıkların tüketilmesinin ise halk sağlığı açısından uygun olup olmadığı ise bilinmiyor.

"BU SU NASIL TEMİZ OLABİLİR"

Mahalle sakinlerinden Murat Ergin, "Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen atıklar nehrimize akıyor. Nehirde balık kalmadı. Balıklar, bitkiler sürekli zarar görüyor. Daha önce atıklar dereden akıyordu ama şikayetler artınca şimdi farklı bir çözüm buldular. Kimyasal artık tek bir noktadan nehre dökülüyor. Kokudan durulmuyor. Çok yoğun, rahatsız edici bir koku var. Bu suyun temiz olduğunu söylüyorlar, bu su nasıl temiz olabilir" diyerek tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Tanışer ise, "Olan yine garibana oluyor. Bu suyun temiz olması mümkün değil. Siyah bir su temiz olamaz, ilaç veya zehirdir. Köyde kokuyor, burası da çok kötü kokuyor" dedi.

"SORUMLU BİZ DEĞİLİZ"

Öte yandan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ise Ceyhan Nehri'nde yaşanan kirliliğin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Ceyhan Nehri, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Söğütlü ve Hurman çaylarının birleşmesiyle doğmakta, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden geçerek Adana'dan Akdeniz'e dökülmektedir. Yaklaşık 509 kilometre uzunluğa sahip olan nehir, çok geniş bir havzadan beslenmekte ve çok sayıda yerleşim, tarım, sanayi ve doğal ortamdan geçmektedir. Dolayısıyla, bu kadar geniş bir coğrafyada yer alan Ceyhan Nehri'ndeki herhangi bir kirliliğin yalnızca Adana'daki tek bir noktaya indirgenerek kurumun zan altında bırakılması, bilimsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır. AOSB Atık Su Arıtma Tesisi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleriyle donatılmış olup, 72.000 m/gün kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Günlük debi, bu kapasitenin oldukça altındadır. Tesisimizden çıkan atık sular, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo-19 standartlarına uygun şekilde arıtılmakta ve kontrollü biçimde Ceyhan Nehri'ne deşarj edilmektedir. Bu süreç, Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) aracılığıyla 365 gün 24 saat boyunca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından anlık olarak denetlenmektedir. AOSB olarak tüm faaliyetlerimiz, şeffaflık ve mevzuata tam uyum anlayışıyla sürdürülmektedir."