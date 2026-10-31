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Yaşam

Çiçekçi dükkanında yangın! İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu: Dükkanım gitti

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Eskişehir'de çiçekçi dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Gözyaşları içinde kalan işletme sahibi kadın, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek feryat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir çiçekçi dükkanında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, çevreye yoğun miktarda duman saçıldı.

Çiçekçi dükkanında yangın! İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu: Dükkanım gitti
Başlık ResmiÇiçekçi dükkanında yangın! İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu: Dükkanım gitti

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı.

Çiçekçi dükkanında yangın! İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu: Dükkanım gitti
Başlık ResmiÇiçekçi dükkanında yangın! İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu: Dükkanım gitti

"BÜTÜN MALLARIM GİTTİ" DİYEREK FERYAT ETTİ

Ekiplerin bölgede yaptığı soğutma çalışmaları esnasında işletme sahibi kadın gözyaşları içinde kaldı.

Çiçekçi dükkanında yangın! İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu: Dükkanım gitti
Başlık ResmiÇiçekçi dükkanında yangın! İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu: Dükkanım gitti

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek feryat etti. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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