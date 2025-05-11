Çocuklarının lafına güvendi, şimdi taleplere yetişemiyor! İstanbul'dan İzmir'den telefon yağıyor...

Siirli Zinet Dayan eşinin vefat etmesiyle 8 çocuğuna hem annelik hem babalık etti. 11 yıldır evin geçimini sağlayan kadın, çocuklarının öneri ise tandır yapıp satmaya başladı. Siparişlere yetişemeyen kadın "İzmir'den, İstanbul'dan ve Batman'dan arıyorlar, ekmek yapıp gönderiyorum" dedi.

Siir'te yaşayan 46 yaşındaki Zinet Dayan'ın hayatı 11 yıl önce kabusa döndü. Eşinin trafik kazasında ölmesiyle 8 çocuğunun sorumluluğuyla baş başa kalan kadın, evin geçimini sağlamak için bir süre tekstil atölyesinde çalıştı.

Daha sonra bahçelerde yevmiye usulü çalışan Dayan, sağlık sorunları nedeniyle yoğun işlerde çalışmakta zorlandı.

Geçen yıl kendilerine ekmek yapmak için kurduğu tandırda çocuklarının önerisi üzerine en iyi bildiği iş olan ekmek üretimine başlayan Dayan, evinde hazırlayıp yakındaki tandırda pişirdiği ekmekleri marketlere satarak gelir elde etmeye başladı.

Dayan, eşini kaybettikten sonra ailesinin geçimini karşılamak için daha önce farklı işlerde çalıştığını belirterek, bundan sonra gelirini ekmek yapıp satarak kazanmaya karar verdiğini söyledi.

ÖNERİYİ ÇOCUKLAR VERDİ

Yıllarca hem annelik hem babalık yaptığı çocuklarından 4 kızını evlendirdiğini, evde 4 çocuğuyla yaşadığını anlatan Dayan, "Eşimi kaybettiğimde başta komşular yardım ediyordu, destek veriyorlardı sağ olsunlar. Zaman geçtikçe o da azaldı. Baktım ki zor duruma düşüyoruz, çalışanım da yok kızımla 6 ay tekstilde çalıştım. Sonra bahçe işlerinde çalıştım. Çocuklarım zorluk çekmesin diye ne iş olsa yapıyorum ama şimdi hastayım, dışarıda çalışamıyorum. Çocuklar 'Anne niye tandırda ekmek yapmıyorsun?' deyince bu işe kalkıştım. Artık çocuklarımın geçimini bu ekmekle sağlayacağım." diye konuştu.

Dayan, hijyen kurallarına özen göstererek ekmek hazırladığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekmeğimiz güzel ve temiz. Her ekmek yaptığımda tandırı yıkıyorum, temizliyorum. İzmir'den, İstanbul'dan ve Batman'dan aradılar, ekmek yapıp gönderdim. Kargo ve otobüsle gönderiyorum. Gelip buradan alanlar da oluyor. Müşterilerin isteğine göre tereyağı ve süt ile de hazırlıyorum. Çocuklarım küçük, çalışanım yok. Geçen sene bu tandırı yaptım. Ekmeği kendimize yapıyorduk şimdi bu benim mesleğim oldu. Bunu geliştireceğim, birkaç tandır daha yapmayı düşünüyorum."