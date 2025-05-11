Yemek molası pahalıya patladı! Vale, klasik lüks aracı 'pert' etti
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da bir restorana gelen kişi, klasik aracını valeye teslim etti ancak vale geri manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı başka bir otomobile çarptı. Kazada lüks araçta hasar oluşurken, vale şirketi zararın karşılanacağını açıkladı.
İstanbul'da bir restoran önüne klasik araç sahibi şahıs, restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti.
LÜKS ARACI GERİ VİTESTE ÇAPRTI
Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka otomobile çarptı.
Kaza sonrası lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş