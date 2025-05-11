Yemek molası pahalıya patladı! Vale, klasik lüks aracı 'pert' etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Mayıs 2025 14:13 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 14:21 - Güncelleme:

İstanbul'da bir restorana gelen kişi, klasik aracını valeye teslim etti ancak vale geri manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı başka bir otomobile çarptı. Kazada lüks araçta hasar oluşurken, vale şirketi zararın karşılanacağını açıkladı.

İstanbul'da bir restoran önüne klasik araç sahibi şahıs, restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti. LÜKS ARACI GERİ VİTESTE ÇAPRTI Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka otomobile çarptı. İlgili Haber Mavi Vatan'da milli çağ! Türkiye, donanmada ilklere imza attı Kaza sonrası lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş