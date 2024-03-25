Çorum'da mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Çorum'da bir kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Çorum'da tır sürücü Şenol Tufan, 18 Mart'ta mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine Tufan'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tufan, tedavisinin 6. gününde hayatını kaybetti.
Tufan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.