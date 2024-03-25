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Çorum'da mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;da mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da bir kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da tır sürücü Şenol Tufan, 18 Mart'ta mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine Tufan'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tufan, tedavisinin 6. gününde hayatını kaybetti.

Tufan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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