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Haberler > Gündem > Kızılırmak'ta korkutan manzara! Sular onlarca metre çekildi

Kızılırmak'ta korkutan manzara! Sular onlarca metre çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak da kuraklıktan nasibini aldı. Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda 50 metre çekilme meydana gelirken çiftçiler ve besiciler gelecek günler için kara kara düşünmeye başladı. Besici Çağrı Türkyılmaz, "Suların çekildiği yerde de şu an koyunlarımız otluyor. Bu şekilde devam ederse çiftçiler de etkilenir. Maliyetini bile kurtaramayabilir" şeklinde konuştu. 

Geçen yıl küresel ısınmayla beraber etkili olan El Nino hava akımı, olağan hava olaylarına neden oldu. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsimini takip eden kış mevsimi dereleri, barajları, ırmakları kuruttu.

Sivas ilindeki Kızıldağ'ın yamacından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta adacıklar ortaya çıktı.

Kızılırmak'ta korkutan manzara! Sular onlarca metre çekildi - 1. Resim

Besicilik yapan Ali Türkyılmaz, baraj suyunun yaklaşık 50 metre kadar çekildiğini belirterek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağmurun yağmadığını söyledi.

Kızılırmak'ta korkutan manzara! Sular onlarca metre çekildi - 2. Resim

SU 50 METRE ÇEKİLDİ

Çiftçilerin de kuraklıktan etkileneceğini ifade eden Türkyılmaz, "Daha önce baraj seviyesi çok yüksekti, şimdi çok azaldı. Kar, yağmur yağmadı. Baraj suyu 50 metre çekildi. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum.

Kızılırmak'ta korkutan manzara! Sular onlarca metre çekildi - 3. Resim

Daha önce baraj suyu yola kadar çıkıyordu, şu an çok düştü. Bir taraftan da ekim yapılıyor, nohut ekiyorlar. Bu tarafa da pancar ekecekler. Nasıl sulama yapılacak, bilmiyorum" dedi.

Kızılırmak'ta korkutan manzara! Sular onlarca metre çekildi - 4. Resim

ÇİFTÇİ KRİZDE

Baraj suyunun çekildiği alanda hayvanlarını otlattığını anlatan Çağrı Türkyılmaz, "Geçen sene değil, ondan önceki sene baraj suyu daha ilerlerdeydi. Kar ve yağmur olmadığı için şu an çekilme var. Suların çekildiği yerde de şu an koyunlarımız otluyor. Buraya kar bir defa yağdı, o da etkili olmadı, ertesi gün eridi. Tarım arazisi çok burada, bu şekilde devam ederse çiftçiler de etkilenir. Büyük ihtimalle sulama yapamayacaklar, sulama yapılmazsa mahsul de olmaz. Bu durum çiftçi için çok kötü. Maliyetini bile kurtaramayabilir. Allah hepsine yardım etsin" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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