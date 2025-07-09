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Denize arıtılmamış atık su deşarj ediyorlardı! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denize arıtılmamış atık su deşarj ediyorlardı! CHP&#039;li belediyeye 6.6 milyon TL ceza
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, yapılan denetimlerde kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (BASKİ) 6 milyon 687 bin TL ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerini sürdürüyor.

Denize arıtılmamış atık su deşarj ediyorlardı! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza - 1. Resim

23 Haziran’da 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı. Denize deşarj edilen sudan numune alınırken, yapılan analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi. 3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi.

Denize arıtılmamış atık su deşarj ediyorlardı! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza - 2. Resim

6.6 MİLYON TL CEZA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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