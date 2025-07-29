Denizli Masal Parkı'ndaki oyuncaklar sosyal medyada gündem oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Masal Parkı'ndaki bazı oyuncakların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde çizgi film karakterleri Temel Reis, Safinaz, Kabasakal, Keloğlan ve Kırmızı Başlıklı Kız'ın figürlerinin yer aldığı heykeller korkuttu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yer alan ve açılışı 2020 yılında yapılan Masal Parkı, içindeki bazı figürlerin görüntüleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle çocuklara hitap etmesi beklenen parktaki bazı heykellerin ürkütücü görünümü, dikkat çekti. Denizli Masal Parkı

TEMEL REİS VE KELOĞLAN FİGÜRLERİ KORKUTTU

Görüntülerde "Temel Reis", "Safinaz", "Kabasakal", "Keloğlan" ve "Kırmızı Başlıklı Kız" gibi tanınmış masal ve çizgi film karakterlerinin park içerisindeki heykelleri yer aldı. Ancak bu figürlerin estetikten uzak, sert ifadeli ve orantısız tasarımları, sosyal medyada "çocuklar için değil, korku parkı gibi" yorumlarına neden oldu.

PARK BEĞENİLİYOR FAKAT BAZI OYUNCAK KORKUTUCU!

Google'daki yorumlarda Masal Parkı'nı kullanan vatandaşların genel anlamda parkı beğendiği anlaşılırken, görüntülere konu olan oyuncakların tasarımlarının ise eleştirisi konusu olduğu anlaşıldı. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, figürlerin özellikle küçük yaştaki çocuklar için rahatsız edici olduğunu belirterek parkın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Görsellerin yayılmasıyla birlikte parkın tasarımı mizah konusu olurken, bazı kullanıcılar figürlerin gece karanlığında daha ürkütücü göründüğünü yazdı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından gözler Merkezefendi Belediyesi'ne çevrildi. Belediyeden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte ürkütücü bazı oyuncakların fotoğrafları: