Devletin malını çalıp 4 bin liradan satacaklardı! Kıskıvrak yakalandılar
Hatay’da AFAD’a ait konteynerlerden 130 termosifon çalan ve tanesini 4 bin TL’den il dışına satmaya hazırlanan 4 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde AFAD’a ait konteynerlerde kullanılan malzemelerin çalınarak bir araçla taşındığı yönündeki ihbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
TERMOSİFONLARI KAMYONA DOLDURMUŞLAR
Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, çalınan malzemelerin saklandığı değerlendirilen Narlıca Mahallesi'nde depo olarak kullanılan baraka tespit etti. Söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada; AFAD’a ait konteynerlerden çalındığı değerlendirilen 130 adet termosifon ve hırsızlık konusu malzemelerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 1 adet kamyonet ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen termosifonlar AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.
TANESİNİ 4 BİN LİRADAN SATACAKLARDI
Öte yandan, devletin malını çalan şahısların termosifonların tanesini 4 bin TL’den sattıkları ve malzemeleri Batman’a götürmek için kamyonete yüklerken polis ekiplerinin operasyon gerçekleştirdiği öğrenildi.