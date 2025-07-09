Diyarbakır'da ilginç olay! Kardeşleri ile konuşurken ortaya çıktı, Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Diyarbakır’da 2007’de doğan, A kan grubuna sahip Y.A, annesi ve babasının sıfır (0) kan grubundan olduğunu fark edince DNA testi yaptırdı. Y.A, test negatif çıkınca gerçek ailesini aramaya başlarken, onu büyüten aile de hastanede karışan çocuklarının bulunmasını bekliyor.

Diyarbakır’da yaşayan 18 yaşındaki gencin, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark edilmesi üzerine geçen yıl yapılan DNA testi sonucunda, biyolojik ailesiyle büyümediği ortaya çıktı. Savcılık ve Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

PREMATÜRE DOĞDU, KUVÖZDE YATTI

M.A. ve Z.A. çiftinin üçüncü çocukları, 23 Mayıs 2007’de kentte bir hastanede dünyaya geldi. Çiftin, yedi aylıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında prematüre olarak doğan A Rh pozitif kan grubuna sahip, Y.A. ismini verdikleri bebekleri, gelişimini sağlaması için bir süre kuvözde tedavi gördü. Bebek tedavisinin ardından aileye teslim edildi.

HER ŞEY KARDEŞLERİ İLE ETTİĞİ MUHABBETLE BAŞLADI

Geçen yıl 17 yaşında olan Y.A. ile kardeşleri arasında kan gruplarıyla alakalı bir sohbet geçti. Kan grubunun A Rh pozitif olduğunu belirten Y.A ile 0 (sıfır) Rh pozitif kan grubuna sahip annesi ve 0 (sıfır) Rh negatif kan grubuna sahip babası arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu fark edildi.

ANNELİK VE BABALIK İHTİMALİ YÜZDE SIFIR

Bunun üzerine aile, özel bir firmada DNA testi yaptırdı. DNA test raporunda, “Annelik ve babalık ihtimali yüzde sıfır” olarak belirlenerek, “İddia edilen anne ve baba, test edilen çocuğun biyolojik anne ve babası olarak kabul edilmemektedir” ifadesine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aile çocuklarının hastanede karıştığı düşüncesiyle ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılması talebiyle avukatları Şahin Koyun aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan çocuğun biyolojik ailesinin tespiti için rapor hazırlanması istendi. Alınan numunelerin incelenmesiyle hazırlanan raporda, “Biyolojik anne ve babalık reddedildi” ifadesi yer aldı.

BİLİMSEL OLARAK İMKANSIZ!

Soruşturmada, doğumun gerçekleştiği gün çiftin bebeklerinin kan grubunun 0 (sıfır) Rh pozitif olduğu, altı gün sonra ise kayıtlarda çiftin bebeğinin kan grubunun A Rh pozitif olarak belirtildiği tespit edildi. Ailenin avukatı Koyun, “Çocuk yaklaşık iki ay boyunca kuvözde kalıyor, o süreçte aileye gösterilmiyor. Doğum sonrası yapılan ilk tahlilinde 0 (sıfır) Rh pozitif kan grubu kayıtlara geçiriliyor. Altı gün sonra yapılan kan tahlilinde çocuğun kan grubunun A Rh pozitif olduğu kayıtlara geçiriliyor. Bilimsel olarak anne ve babanın kan grubu sıfır (0) olursa çocukların başka bir kan grubuyla doğma ihtimali olmadığını yaptığımız araştırmalarda öğrendik” ifadelerini kullandı.

18 SENE SÜREN KARMAŞA

Ailenin bu durumdan psikolojik olarak da etkilendiğine işaret eden Koyun, “Başsavcılık işlem başlattı. Sağlık Bakanlığı tarafından da gerekli incelemeler yapılıyor. On sekiz senedir süren bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz” dedi.