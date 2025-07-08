Akciğer filminde şok gerçek! Erken doğan bebeğin midesi delinmiş...

Batman'da 27 haftalık 905 gram doğan bebek, yeni doğan ünitesinde yürütülen 60 günlük mücadelenin ardından 2 kilo 70 grama ulaşarak hayata tutundu.

Erken doğumun ardından solunum cihazına bağlı olarak hastanede izlenen Sevda bebekte, kontrol amaçlı çekilen akciğer filminde karaciğerin altında serbest hava tespit edildi. Bu bulgu üzerine Yenidoğan ve Çocuk Cerrahisi ekipleri durumu yakından takibe aldı.

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BEBEK KRİTİK SÜRECİ ATLATTI

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selim Özkaya tarafından acil olarak ameliyata alınan bebekte, nadir görülen geniş çaplı mide delinmesi (perforasyonu) saptandı. Çocuk cerrahisi ekibinin başarılı müdahalesiyle perforasyon onarıldı ve bebek kritik süreci atlattı.

Tedavisinin ardından solunum desteğinden ayrılan Sevda bebek, anne sütüyle beslenmeye başladı. Kilo alımı düzenli bir şekilde devam eden minik bebek, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.