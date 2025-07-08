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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Avukatı o sözlerle duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Avukatı o sözlerle duyurdu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“A Touch of Frost” dizisiyle tanınan oyuncu David Killick, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini avukatı duyurdu.

“The Crown” ve “A Touch of Frost” dizilerindeki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu David Killick, 87 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Avukatı o sözlerle duyurdu - 1. Resim

Oyuncunun ölüm haberini, 4 Temmuz Cuma günü yaptığı yazılı açıklamayla avukatı duyurdu. Açıklamada, “Çok sevdiğimiz dostumuz ve müvekkilimiz David Killick’in ölümünü büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Avukatı o sözlerle duyurdu - 2. Resim

Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başlayan Killick, ilerleyen yıllarda televizyon ve sinema yapımlarında rol alarak İngiliz izleyiciler için tanınan bir sima haline geldi. En çok, “The Crown” dizisinde canlandırdığı ‘Mess President’ karakteriyle hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Avukatı o sözlerle duyurdu - 3. Resim

Ayrıca, uzun soluklu polisiye dizi “A Touch of Frost”ta başrol oyuncusu David Jason ile birlikte rol aldı; dizide tekrar eden bir adli tıp uzmanını canlandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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