Biberonla beslenen bebek ayılar görenlerin içini ısıttı: Arazide bulundular, 8 öğün besleniyorlar!

Karabük ve Bingöl kırsalında bulunan yavru ayılar koruma altına alındı. "Bulut" ve "Yağmur" adı verilen bozayı yavruları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 'bebek ayı' bölümünde büyütülüyor.

"Ayılara Özgürlük" projesi kapsamında 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan ayıların bakımı ve rehabilitasyonu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 1996'da kurulan merkez faaliyetlerini sürdürüyor.

Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde ülkenin dört bir tarafından getirilen bozayılar, 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor.

Geçen mart ayında Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl kırsalında vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen "Bulut" ve "Yağmur"a da burada bakılıyor.

Günde 6-8 öğün beslenen 5 aylık yavrulara, biberonla laktozsuz süt, kefir, bal, yumurta, krema, armut, elma ve ayva veriliyor.

Her gün ağırlık artışları takip edilen yavrular, kendilerine doğal ortamda hissetmeleri için sürekli yeşil alanda gezdiriliyor.

TÜRKİYE'NİN TEK AYI BARINAĞI

Merkezde görevli şef Azizcan Sezer, yavruların genellikle bahar aylarında annelerinden ayrılabildiklerini söyledi.

Bulunan ayı yavrularının bakıma alındığını anlatan Sezer, "Türkiye'de tek ayı barınağı olma özelliği taşıdığımız için doğada bulunan yavrular bize gelmektedir." dedi.

Sezer, bu yıl merkeze 2 yavru getirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Karabük'ten gelen yavruya 'Bulut', Bingöl'den gelene ise 'Yağmur' ismini verdik. Şu an beşinci ayı bitirdiler, yaklaşık 20 kilogram ağırlığa ulaştılar. Onlara özel bakım ve beslenme programı uygulanıyor. Her gün ağırlık artışları takip edilerek sağlık kontrolleri yapılıyor. Merkezimizde sağlıklı ve mutlu şekilde yaşamaya devam ediyorlar."

Yavruların özel bakıma ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayı yavruları merkezimize geldiklerinde çok küçük oldukları için özel bakım ve beslenme programına ihtiyaç duymaktaydılar. Dolayısıyla yavruları günde 6 ile 8 öğün arasında sık sık beslemekteyiz. Yavrular, yaklaşık bir yaşına kadar şu an bulundukları 'bebek ayı' bölümünde bakılacaklar, daha sonra bu bölümün bahçesine salınacaklar. Orada olgunluğa eriştikleri 2,5-3 yaşına kadar tutulacaklar sonrasında da erişkin bölümüne alınacaklar."