Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde korkutan sürpriz! Böylesi ilk defa görüldü

Saldırgan olmayan kum köpekbalıklarına ev sahipliği Gökova Körfezi'nde ilk defa 3-4 metre boyunda beyaz kum köpekbalığı görüldü.

Muğla'daki Gökova Körfezi Tuzla açıklarında görülen ve yıllardır bilim insanları tarafından izlenen beyaz kum köpekbalığı tatilcileri heyecanlandırdı.

Tuzla Koyu açıklarında bot ile dolaşan ve yanında yabancı turist bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen video ilk anlarda heyecana neden oldu. Su yüzeyine yakın yüzen beyaz kum köpekbalığı teknedeki ve bottaki yerli ve yabancı turistlerin bakışları arasında gözden kayboldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri türün beyaz kum köpekbalığı olduğunu ve zararsız deniz canlısı olduğunu belirtti. Latince "Charcarias Plumbeus" adı verilen türün, yıllardır izlemesinin yapıldığı açıklandı.