Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği derecelerle hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Avrupa Ralli Şampiyonası'nda iki ayrı yarışta birincilik elde eden Keskin, Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırdı.

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Bursa'da yaşayan ve Osmangazi Belediyesi'nde görev yapan Kübra Denizci Keskin, motor sporlarında elde ettiği başarılarla ismini Avrupa’da da duyurdu.

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olarak yarışan Keskin, 16 yaşında geçirdiği omurilik yaralanmasının ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmesine rağmen hayallerinden vazgeçmedi.

Dünyada ilk ve tek! Türk pilottan Avrupa’da çifte başarı, engelleri aşıp direksiyon başına geçti

İki üniversite bitirerek klinik psikolog olan, iş hayatına atılan ve çocukluk hayali olan ralli pilotluğunu gerçekleştiren Keskin, 2026 sezonundaki başarılarıyla da adından söz ettirdi.

Ralli pilotu olma hedefiyle 2018 yılında harekete geçen Kübra Denizci Keskin, federasyonlara ve takımlara başvurarak motor sporlarında yarışabilmek için mücadele verdi.

Dünyada ilk ve tek! Türk pilottan Avrupa’da çifte başarı, engelleri aşıp direksiyon başına geçti

İLK ENGELLİ KADIN PİLOT

Dünyada bu alanda yarışan ilk engelli kadın pilot olma yolunda çeşitli zorluklarla karşılaşan Keskin, 2022 yılında yarış lisansını aldı. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonası ile profesyonel yarışlara adım atan başarılı sporcu, daha sonra Türkiye ve Avrupa Ralli Şampiyonaları'nda mücadele etmeye başladı.

Dünyada ilk ve tek! Türk pilottan Avrupa’da çifte başarı, engelleri aşıp direksiyon başına geçti

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Ralliye başlama sürecinin kolay olmadığını belirten Keskin, eşi Ahmet Keskin'in kendisine büyük destek verdiğini söyledi. Eşiyle pistte tanıştıklarını anlatan başarılı pilot, birlikte özel tertibatlı bir araç tasarlayarak yarışlara katılmaya başladıklarını ifade etti.

Hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı 2018 yılında attığını belirten Keskin, federasyonlara ve takımlara yaptığı başvuruların ardından lisansını 2022 yılında alabildiğini dile getirdi. Dünyada ilk kez böyle bir alanda mücadele etmeye çalışmanın zorluklarına dikkat çeken Keskin, ön yargıları aşmak için de büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Dünyada ilk ve tek! Türk pilottan Avrupa’da çifte başarı, engelleri aşıp direksiyon başına geçti

2026 SEZONUNDA PODYUMDAN İNMEDİ

Kübra Denizci Keskin, 2026 sezonunda Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği derecelerle önemli başarılara imza attı. Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında katıldığı 7 yarışın 6'sında podyuma çıkmayı başaran Keskin, sezonu kendi kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında ikinci sırada tamamladı.

Uluslararası organizasyonlarda da başarılı sonuçlar alan Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya'da düzenlenen Rally di Roma Capitale ve Çekya'daki Czech Barum Rally Zlin yarışlarında RC5 kategorisinde birincilik elde etti.

Avrupa'da üç sezondur mücadele ettiğini belirten başarılı sporcu, Türk bayrağını uluslararası yarışlarda temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

Dünyada ilk ve tek! Türk pilottan Avrupa’da çifte başarı, engelleri aşıp direksiyon başına geçti

SADECE ELLERİYLE KONTROL EDİYOR

Motor sporlarında engelsiz pilotlarla aynı parkurda yarışan Keskin, özel tertibatlı aracı sayesinde otomobili yalnızca elleriyle kullanıyor. Ayaklarını hiç kullanmadığını belirten başarılı pilot, diğer sporcuların yaptığı tüm manevraları iki eliyle gerçekleştirdiğini anlattı.

İlk zamanlarda insanların kendisine şaşkınlıkla yaklaştığını söyleyen Keskin, başarılarıyla bu algının değiştiğini ifade etti.

Karşılaştığı en büyük zorlukların her zaman fiziksel olmadığını dile getiren Keskin, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da rol model olduğuna inandığını kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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