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Dünyanın en güvenli şehirlerinde o kentimiz de listede! Yüzde 91 puanla yer aldı

Kaynak: Dış Haberler
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Dünyanın en güvenli şehirlerinde o kentimiz de listede! Yüzde 91 puanla yer aldı
Yaşam Haberleri  / Dış Haberler

CEOWORLD dergisinin 2025 yılı verilerine göre, dünyanın en güvenli şehri 97,73 puanla Abu Dabi oldu. Türkiye'den Eskişehir, birçok Avrupa kentini geride bırakarak yüzde 91,77 güvenlik puanıyla 39. sırada yer aldı.

Yurt dışına seyahat etmeyi ya da başka bir ülkeye taşınmayı planlayanlar için güvenli bir destinasyon seçmek, stres ve belirsizlikleri azaltmak adına büyük önem taşıyor. Yeni bir şehri keşfetmek heyecan verici bir macera olabilirken, güvenlik endişesi bu deneyimi olumsuz etkileyebiliyor.

GÜVENLİ ŞEHİR ARAYIŞI

Dünyadaki bazı şehirlerde suç oranları yüksekken, bazıları ise düşük suç oranları ve etkili güvenlik önlemleri sayesinde hem turistler hem de yerleşik halk için huzurlu bir hayat sunuyor. Güçlü kolluk kuvvetleri, gelişmiş güvenlik altyapısı ve istikrarlı yönetimler, bu şehirlerin güvenliğini sağlayan başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Dünyanın en güvenli şehirlerinde o kentimiz de listede! Yüzde 91 puanla yer aldı - 1. Resim

AVRUPA'NIN BİRÇOK KENTİNİ GERİDE BIRAKTI

CEOWORLD dergisi tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı için dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi oldu. 300 şehir arasında yapılan değerlendirmede Abu Dabi, 97,73’lük güvenlik puanıyla listenin zirvesinde yer aldı. Tayvan’ın başkenti Taipei ikinci sırada yer alırken, Katar’ın başkenti Doha üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye'den Eskişehir ise, Avrupa'nın birçok şehrini geride bırakarak yüzde 91,77 güvenlik puanıyla 39. sırada yer aldı.

Güvenli şehirler listesinde ayrıca Ajman, Dubai, Ras Al-Khaimah ve Maskat da öne çıkarken; Avrupa’dan Lahey (Hollanda), Bern (İsviçre) ve Münih (Almanya) ilk 10’da kendilerine yer buldu.

Dünyanın en güvenli şehirlerinde o kentimiz de listede! Yüzde 91 puanla yer aldı - 2. Resim

Sıralama, suç istatistikleri ve güvenlik endeksleri temel alınarak hazırlanırken, bu şehirler hem ziyaretçiler hem de yerleşik halk için yüksek güvenlik standartları sunmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Dış Haberler

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