Duyup merakından gelenler bile var! 150 metre mesafede... Sivas'ta hayrete düşüren cami
Sivas'ın Zara ilçesindeki Tuzlagözü köyü camisi, ilginç yapısıyla ilk defa görenleri hayrete düşürüyor. Minare, kayalık bir tepe üzerinde bulunurken cami ise yaklaşık 150 metre aşağısında bulunuyor. Köy sakinleri, camiyi duyanların merakından görmek için geldiklerini söylüyor.
Sivas'ın Zara ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Tuzlagözü köyü, 100 yıllık ilginç mimariye sahip camisiyle dikkat çekiyor.
Köy meydanında bulunan cami ve camiden yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir tepede bulunan minaresi görenleri hayrete düşürüyor.
İLK DEFA GÖRENLER ŞAŞKIN
Cami ile köy arasında bulunan tepe nedeniyle okunan ezanın duyulmadığı için tepeye inşa edilen minare, köye ilk defa gidenleri şaşırtıyor. Minarenin tepeye yapıldıktan sonra çevre mezraların ezan sesini rahatça duyabildiğini ifade eden köy sakinleri, "İnsanlar 'Minare burada ancak cami nerede?' diye soruyorlar" diyor.
Köye gelen insanların minareyi gösterip caminin nerde olduğunu sorduklarını ifade eden Hüseyin Aslan şunları söyledi:
"MERAK EDİP GELENLER OLUYOR"
"Büyüklerimizin anlattıklarına göre şu anda köyümüzde bulunan caminin yerinde eskiden medrese varmış o dönemde büyüklerimiz orada öğrenim görmüşler. Daha sonrasında onun yerine cami yapmışlar. Bizim zamanımızda biz ilk buraya camiye gelirdik daha sonra okula giderdik. O zamanlar burada minare falan yoktu cami imamı şu andaki minarenin bulunduğu tepeye yürüyerek çıkardı ve oradan ezan okurdu. İlk olarak küçük minare yaptırıldı daha sonradan civar köyler ve mezralar da duysun diye büyük minare yaptırıldı. Sonrasında ise merkezi ezan okuma sitemi bağlandı. Köyümüze çifte minareli köy deyip merak edip gelenlerde oluyor. Köye ilk defa gelenler camiyi bulamayınca ya köyden birisine soruyorlar ya da tesadüfen buluyorlar."