Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesindeki 40 odalı uygulama oteli, fırın ve mutfağıyla bir yılda 26 milyon lira ciroya ulaştı. Uygulamalı eğitimle meslek öğrenen öğrenciler, döner sermayeden kazandıkları parayla aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

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Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimle üretimi bir araya getirerek öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor. 315 öğrenci, 38 öğretmen ve 13 usta öğreticiyle faaliyetlerini sürdüren okul, bünyesindeki tesislerle adeta bir işletme gibi çalışıyor.

40 ODALI OTELİ, FIRINI VE MUTFAĞI VAR

Okul bünyesinde bulunan 40 odalı ve 117 yatak kapasiteli uygulama otelinde öğrenciler, resepsiyon, rezervasyon, kat hizmetleri ve çamaşırhane gibi farklı departmanlarda görev yaparak mesleki deneyim kazanıyor.

Okulun fırınında günlük yaklaşık 4 bin ekmek üretilirken mutfağında ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için günlük yaklaşık bin 400 kişilik yemek hazırlanıyor.

Üretilen ekmek ve yemekler kent genelindeki okullara ulaştırılıyor.

Elazığda fabrika gibi okul! Yıllık cirosu 26 milyon liraya ulaştı

BİR YILDA 26 MİLYON LİRA CİRO

Üretim ve hizmet faaliyetleriyle bir yılda 26 milyon lira ciroya ulaşan okul, öğrencilerine de gelir sağlıyor.

Okul Müdürü Sadrettin Bayram, elde edilen cironun tamamının kâr olmadığını, öncelikli amaçlarının öğrencilere kaliteli eğitim vermek olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLER 13-14 BİN LİRA KAZANABİLİYOR

Öğrencilerin çalıştıkları süreye göre döner sermayeden ücret aldıklarını belirten Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu yıl 26 milyon ciro yaptık. Ciromuzun hepsi kâr değil. Burada çalışan öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Çalışan her öğrenci okuldan 13-14 bin lira civarında para alıyor. Bu parayı bütün öğrencilerimiz almıyor. Her öğrenci, çalıştığı saat kadar para kazanıyor."

Bayram, okulda teorik eğitim alan öğrencilerin uygulamalı çalışmalar sayesinde turizm sektörüne hazır hâle geldiğini ifade etti.

Elazığda fabrika gibi okul! Yıllık cirosu 26 milyon liraya ulaştı

HEM MESLEK ÖĞRENİYORLAR HEM PARA KAZANIYORLAR

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Zafer Eğilmez, Temmuz 2020'de hizmete açılan uygulama otelinin özellikle yaz aylarında yüksek doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu otelde görev yaptıklarını belirten Eğilmez, "Öğrencilerimiz burada otelle alakalı her şeyi öğreniyor, aynı zamanda evlerine katkı sağlıyorlar" dedi.

"HARÇLIĞIMI ÇIKARTIYORUM"

Okulun 9'uncu sınıf öğrencisi Yağız Yüksel Yılmaz ise farklı departmanlarda görev yaparak mesleğin bütün yönlerini öğrendiğini anlattı.

Yılmaz, "Geçen hafta kat hizmetleri, ondan önceki hafta ise çamaşırhanede görev yapıyordum. Bu sayede otelle ilgili bütün departmanları öğreniyorum ve harçlığımı çıkartıyorum. Burada çalışmayı seviyorum" diye konuştu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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