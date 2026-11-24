Muş’ta köyün tek çocuğu ve okulun tek öğrencisi olan Zekeriya’ya eğitim veren öğretmen Gizem Uyanık, ilk öğretmenler gününde yapılan sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Genç öğretmen “Zekeriya ve ailesi bana sürpriz paketler yerine bir tavuk almıştı. Tavuğu getirip hediye etti. Çok mutlu oldum. Artık okulda üç kişiyiz; ben, Zekeriya ve tavuğumuz” dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyünde okulun tek öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın’a eğitim veren öğretmen Gizem Uyanık’ın hikayesi duygulandırdı.

OKULUN TEK ÖĞRENCİSİ

Korkut ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Kıryaka köyünde bulunan Türkan Akın Cerit İlkokulu'nda eğitim öğretim hayatı tek öğrenciyle devam ediyor. Yaklaşık 25 hanenin bulunduğu köyde yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın’ın eğitim için ücretli öğretmen Gizem Uyanık görevlendirildi.

Hem köyün tek çocuğu hem okulun tek öğrencisi! İlk öğretmenler gününde Gizem öğretmene unutulmaz hediye

HEM ÖĞRETMEN HEM ARKADAŞ

Köy okulunda görev yapan Uyanık, öğrencisinin eğitiminden geri kalmaması ve sosyal gelişimini sürdürebilmesi için derslerini birebir işliyor. Her sabah öğrencisi okula gelmeden önce odunları kırıp sobayı yakan öğretmen, sınıfı ısıtarak ders için hazır hale getiriyor. Ders saatlerinde öğrencisine eğitim veren Uyanık, teneffüslerde de onunla oyun oynuyor.

Hem köyün tek çocuğu hem okulun tek öğrencisi! İlk öğretmenler gününde Gizem öğretmene unutulmaz hediye

İlk Öğretmenler Günü'nde öğrencisi tarafından hediye edilen tavuk karşısında mutluluk yaşadığını belirten öğretmen Gizem Uyanık, günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Hem köyün tek çocuğu hem okulun tek öğrencisi! İlk öğretmenler gününde Gizem öğretmene unutulmaz hediye

“KÖYÜN TEK ÇOCUĞU”

Uyanık, "Bütün öğretmenlerimizin, tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kıryaka köyündeki tek öğretmenli okulda görev yapıyorum. Zekeriya hem bu okulun tek öğrencisi hem de bu köyün tek çocuğu. Başka bir arkadaşı yok. Ben hem okulda ders veriyorum hem de dışarıda onunla oyun oynuyorum. Aynı zamanda onu geleceğe hazırlayan bir pusula olmaya çalışıyorum. O da bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Çok uslu bir çocuk” dedi.

Hem köyün tek çocuğu hem okulun tek öğrencisi! İlk öğretmenler gününde Gizem öğretmene unutulmaz hediye

“BANA TAVUK ALMIŞ”

“İlk defa Öğretmenler Günü'nü kutladım. İlk öğretmenlik tecrübem” diye vurgulayan Uyanık, sözlerine şöyle devam etti:

Zekeriya ve ailesi bana sürpriz paketler yerine bir tavuk almıştı. Tavuğu getirip hediye etti. Çok mutlu oldum, benim için çok farklı ve güzel bir sürpriz oldu. Artık okulda üç kişiyiz; ben, Zekeriya ve tavuğumuz. İnşallah Zekeriya ve tavuğumuzla bundan sonra birlikte daha çok oyun oynayacağız. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

Hem köyün tek çocuğu hem okulun tek öğrencisi! İlk öğretmenler gününde Gizem öğretmene unutulmaz hediye

“ÖĞRETMENİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Okulun tek öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın ise "Bugün Öğretmenler Günü. Hediye olarak öğretmenime tavuk getirdim. Öğretmenimi çok seviyorum" dedi.

Hem köyün tek çocuğu hem okulun tek öğrencisi! İlk öğretmenler gününde Gizem öğretmene unutulmaz hediye

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muş Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMuş

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala