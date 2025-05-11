Elinde kemer ve cüzdanla kalakaldı: Hüseyin İnce'nin dramı herkesi ağlattı! "Dilenmiyorum, ekmeğimi kazanmak istiyorum"

Muğla'da tezgahtarlık yaparak geçimini sağlayan yüzde 71 engelli Hüseyin İnce, belediyenin kendisini engellemesiyle hurdacılık yapmaya başladı. Defalarca belediyeden tezgahını açmak için talepte bulunduğunu söyleyen İnce, "Ben dilenmiyorum, sadece kendi ekmeğimi kazanmak istiyorum" sözleriyle yardım talep etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hüseyin İnce, geçirdiği trafik kazası sonrası kolunu kaybetti. Bir ayağı sakat olan ve kronik astım hastası olan adama yüzde 71 engelli raporu verildi.

Tek başına geçimini sağlayan adam ilçede kemer, cüzdan satarak satıyro. ancak yeni belediye başkanlığı yönetimince satış yapmasına izin verilmediğini söyleyen İnce, yetkililerden destek istediğini, sağlığı el vermediği için daha fazla hurdacılık yapamayacağını belirtti.

"CÜZDAN, KEMER ELİMDE PERİŞANIM"

Hem depo hem de hayat alanı olarak kullandığı odada satmak için geçtiğimiz yıllarda borç parayla satın aldığı ürünler ile yaşayan Hüseyin İnce, "Ben 5-6 sefer gittim. Cüzdan, kemer elimde, perişanım, mağdurum. Daha önce hayır satışlarına çıkıyorduk ama o açılan stantları da kapattı bu CHP'li belediye başkanı. Ben hayır satışlarında, panayırlarda ekmeğimi kazanmak için çalışıp, kendi emeğimle para kazanıyorum" diyerek tek eliyle hurdacılık yaptığını, asıl mesleği olan tezgahtarlığın yaptırılmadığını söyledi.

BELEDİYENİN KAPISINDAN SOKMADILAR

İnce, belediyeden içeri dahi almadıklarını iddia ederek, "Bana yüzde 71 engelli olduğum halde tezgah yeri vermiyor. Cüzdan, kemer satabilmek için kendi hayatımı idame etmek zorundayım. 58 yaşındayım, ben kendi ekmeğimi kazanmak için mücadele veren bir insanım. Ama bu konuda maalesef belediye, engeli olan bana hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Daha önce belediyeye dilekçeler verdim ve belediyeye vardığım anda da beni içeriye almadılar. Nedenini sorup, 'Engelli insanlar alınmıyor mu?' diye sorduğumda ise 'Hayır alınmıyor' dediler" diyerek yaşadıklarını anlattı.

KAYMAKAM VE VALİYİ DE DİNLEMEDİ

İnce, sağlık sorunlarının daha da arttığını söyleyerek, "En son vermiş olduğum dilekçemde de artık çaresiz kaldım. Su ve çorap satmak için yer istiyorum. Buna da hala bir cevap alamıyorum. Daha önceki belediye başkanları Mehmet Oktay, Ali Acar ve Dursun Bey zamanında biz bunları yapıyorduk. Maalesef şu anki başkan geldi, düşman kesildi.

Ama her ne olursa olsun benim ekmek kazanmam için destek ve yer lazım. Ben ekmek istemiyorum, açım demiyorum. Ben kendi ekmeğini kazanan bir insanım. Ama şahıs olarak ben vali yardımcısına gittim, orada vali yardımcısı yazı yazdığı halde hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Kaymakam Bey de üç sefer dilekçe gönderdi ama yine de hiçbirini umursamıyor. Benim kendisiyle şahsi sorunum olamaz. Kendisi şahsileştiriyor bu durumu. Demek ki engelliye hiçbir şekilde destek olmuyor. Ben siyaset yapmıyorum" diyerek ekmek parasını kazanmak için eskisi gibi tezgahına kavuşmak istediğini ifade etti.