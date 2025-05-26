Ellerinden yara eksik olmuyor! 45 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan taş ustası Mustafa Olgunöz, deyim yerindeyse ekmeğini 45 yıldır taştan çıkarıyor. Taşların keskin olmasıyla ellerinden yara eksik olmayan Olgunöz, bu meslekte artık eleman yetişmediğini söyledi.

Erzincan'da Mustafa Olgunöz isimli vatandaş, çocukluktan bu yana taş işçiliği yapıyor.

Olgunöz, ilçede sokak yollarını, ihtiyaç duyulan alanları taşlarla döşüyor.

"Ekmeğini taştan çıkarma" deyiminin günümüzdeki örneğini sergileyen Mustafa Olgunöz, bu işle ailesinin geçimini sağlıyor.

"ARTIK ELEMAN YETİŞMİYOR"

Balyozuyla kırdığı taşların bıçak gibi keskin olması nedeniyle eldivenlerinden kesik, ellerinden yara eksik olmayan Olgunöz, "40- 45 senedir taş ustalığı yapıyorum. Emekli oldum. Yine ara ara taş işerine devam ediyorum. Taştan dekorasyon işleri yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Bu meslekte artık eleman yetişmiyor." ifadelerini kullandı.