Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı

Emekli öğretmeni 'terör örgütü soruşturmasında adınız geçiyor' diyerek 25 milyon TL dolandırdılar. Çanakkale'de dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmeni ‘Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 25 milyon TL dolandıran 7 şüpheli tutuklandı.

EMEKLİ ÖĞRETMENİ 25 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T.'yi (74) arayan dolandırıcılar, kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırdı. Dolandırıcılar A.T.'yi Kasım 2024 tarihinden 29 Ocak tarihine kadar 6 parça halinde 25 milyon TL dolandırdı.

4 MİLYONU ALMAK İÇİN HAREKET GEÇİNCE ENSELENDİLER

Dolandırıldığını anlayan A.T., durumu polis ekiplerine bildirildi. Dolandırıcılar son olarak A.T. ile irtibata geçerek, 4 milyon TL'yi teslim almak için adrese geleceklerini söyledi. 29 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında parayı teslim almak için ikamete gelen T.E. (25), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda da R.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Emniyet ekiplerinin devam eden çalışmalar neticesinde örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket eden 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Şüpheli şahısların bulunduğu Muğla ve İstanbul'da çalışma yapmak üzere 11 Mayıs tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 5 ekip görevlendirildi. Ekipler tarafından 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A., K.K. ve O.Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A. tutuklanırken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.