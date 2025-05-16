Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı

Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Emekli öğretmeni 'terör örgütü soruşturmasında adınız geçiyor' diyerek 25 milyon TL dolandırdılar. Çanakkale'de dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmeni ‘Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 25 milyon TL dolandıran 7 şüpheli tutuklandı.

Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı - 1. Resim

EMEKLİ ÖĞRETMENİ 25 MİLYON TL DOLANDIRDILAR 

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T.'yi (74) arayan dolandırıcılar, kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırdı. Dolandırıcılar A.T.'yi Kasım 2024 tarihinden 29 Ocak tarihine kadar 6 parça halinde 25 milyon TL dolandırdı.

Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı - 2. Resim

4 MİLYONU ALMAK İÇİN HAREKET GEÇİNCE ENSELENDİLER 

Dolandırıldığını anlayan A.T., durumu polis ekiplerine bildirildi. Dolandırıcılar son olarak A.T. ile irtibata geçerek, 4 milyon TL'yi teslim almak için adrese geleceklerini söyledi. 29 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında parayı teslim almak için ikamete gelen T.E. (25), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda da R.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emekli öğretmeni 25 milyon TL dolandırdılar! 7 vurguncu tutuklandı - 3. Resim

7 DOLANDIRICI TUTUKLANDI 

Emniyet ekiplerinin devam eden çalışmalar neticesinde örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket eden 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Şüpheli şahısların bulunduğu Muğla ve İstanbul'da çalışma yapmak üzere 11 Mayıs tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 5 ekip görevlendirildi. Ekipler tarafından 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A., K.K. ve O.Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A. tutuklanırken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esnaftan büyük kahramanlık! Canını hiçe saydı, kadına saldıran adamın üzerine atladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emeklilik planı için aranan yerler.. O ilçe de dünya sıralamasına girdi! 'Cittaslow' sakin şehir listesine eklenecek - YaşamEmeklilik için gidilen yerlerin başında.. O ilçe de listede!45 dakikada özel ocakta pişiyor! Sivas ve Tokatlılar arasında kavga çıkaran lezzet - YaşamSivas ve Tokatlılar arasında kavga çıkaran lezzetDeniz Feneri Derneği'nden Yüksekova’ya bayram sevinci! Geçici giyim mağazası açıldı - YaşamDeniz Feneri Derneği'nden Yüksekova’ya bayram sevinciYumurtlamak için dönerciyi seçti: Tavuğun cesaretine hayran kaldım! - YaşamDönercide yumurtladı! "Tavuğun cesaretine hayran kaldım"Bilecik Valisi açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı - YaşamVali açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandıEsenler'de bir 'çöp ev' vakası daha! 4 ay sonra aynı görüntüler: Komşuları isyan etti - YaşamEsenler'de bir 'çöp ev' vakası daha
Sonraki Haber Yükleniyor...