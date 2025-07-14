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Haberler > Yaşam > Emekli olup köyüne döndü, hayatı değişti! Yeni hedefi, verimi daha da artıracak

Emekli olup köyüne döndü, hayatı değişti! Yeni hedefi, verimi daha da artıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emekli olup köyüne döndü, hayatı değişti! Yeni hedefi, verimi daha da artıracak
Emeklilik, Lavanta, Salep, Tarım, Konya, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman'da emekli olduktan sonra köyüne dönüp lavanta yetiştiriciliği yapan Betül Arslan, lavantadan sonra salep yetiştirmeyi hedefliyor.

Uzun yıllar Konya’da çalıştığı hastaneden emekli olduktan sonra memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçekent köyüne yerleşen Betül Arslan, 4 yıldır üretimini yaptığı lavantadan sonra salep bitkisi yetiştirmeyi hedefliyor.

"LAVANTANIN ARDINDAN SALEP BİTKİSİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Emekli olduktan sonra çiftçilik yapan Betül Arslan, "Gökçekent köyünde lavanta yetiştirdiğimiz 9 dönümlük alanda geçen seneden bu yana artık asıl verime geçmiş bulunmaktayız. 4 senemiz kozmetik ve sağlık alanında lavantanın kullanım alanları, türlerinin hangi alanlarda kullanıldığını anlatmakla geçti. Küçük alanlarda yetiştirilen lavantadan da gelir elde edilebiliyor. Türlerine göre hareket edersek bu konuda eminim başarı sağlayacağız. Lavantanın hemen akabinde tıbbi ve aromatik bitkiler olarak geçen salep bitkisinin bu bölgede yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Tabii ki öncelikle hangi türünün uygun olup olmadığına dair ar-ge çalışması gerekiyor. Bu çalışmada da yanımızda yer alacak olan arkadaşımızla birlikte salebi de lavanta ile beraber ekliyoruz üretimimize" dedi.

Emekli olup köyüne döndü, hayatı değişti! Yeni hedefi, verimi daha da artıracak - 1. Resim

"4 BİN TON YAĞ ELDE EDİYORUZ"

Lavanta ekilen tarlada incelemelerde bulunan Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut ise, "Bu üreticilerimizin küçük alandan büyük kazançlar elde edebilmesi ve bunları katma değerli ürünlere çevirmesi ile alakalı bir talepleri var. Karaman genelinde 928 dekarlık bir alanda lavanta üretimimiz var. Toplamda da 3,5 ila 4 ton arasında yağ elde ediyoruz. Mühim olan bu üreticilerimize pazarlama noktasında yol açmak. Ürünlerini katma değere çevirmesini sağlamak. Bu noktada il müdürlüğü olarak 2026 yılında ajanslara projeler sunduk. Bu projeler hayata geçtiği zaman üreticilerimize katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Emekli olup köyüne döndü, hayatı değişti! Yeni hedefi, verimi daha da artıracak - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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