En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor

Erzurum'un Oltu ilçesi bulunan tarihi ceviz ağacının en az 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Anıt niteliğinde olan ağacı yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bulunan vakıf arazisi içerisindeki en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen Anıt Ceviz Ağacı, tüm görkemiyle ayakta duruyor.

Zamanın tüm izlerini taşıyan ve bazı dalları kırılmış olmasına rağmen her yıl ceviz vermeye devam eden ağaç, mahalle halkı için hem manevi hem de tarihi değerde. Anıt niteliğindeki ceviz ağacının çevresini yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor. Mahalleli, bir dönem ağacın 50 teneke ceviz verdiğini de hatırlattı.

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş ağacın geçmişine dair şöyle konuştu:

"Dedelerimiz bu ağacın en az 300 yıllık olduğunu söylerdi. Eskiden dalları çok daha büyükmüş ama zamanla çürümeye başlayıp kırıldı. Yine de her yıl meyvesini veriyor. Yedi kişiyle ancak çevreleyebiliyoruz. Halen daha verimli."

"KİMSE FİDAN ZAMANINI BİLMİYORDU"

70 yaşındaki mahalle sakini Bahattin Çakır da çocukluğundan beri bu ağacın var olduğunu söyleyerek, "Benim aklım erdiğinden beri bu ağaç buradaydı. Biz de büyüklerimize sorardık ne zaman dikildi diye, ama kimse fidan zamanını bilmiyordu. Herkes 300 yıllık olduğunu söylerdi." dedi.

Tarihi ve kültürel değeri büyük olan bu Anıt Ceviz Ağacı, Oltu'nun hafızasında yaşamaya devam ediyor. Mahalle halkı, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yetkililerden destek istiyor.