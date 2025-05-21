Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor

En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un Oltu ilçesi bulunan tarihi ceviz ağacının en az 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Anıt niteliğinde olan ağacı yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bulunan vakıf arazisi içerisindeki en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen Anıt Ceviz Ağacı, tüm görkemiyle ayakta duruyor.

En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor - 1. Resim

Zamanın tüm izlerini taşıyan ve bazı dalları kırılmış olmasına rağmen her yıl ceviz vermeye devam eden ağaç, mahalle halkı için hem manevi hem de tarihi değerde. Anıt niteliğindeki ceviz ağacının çevresini yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor. Mahalleli, bir dönem ağacın 50 teneke ceviz verdiğini de hatırlattı.

En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor - 2. Resim

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş ağacın geçmişine dair şöyle konuştu:

"Dedelerimiz bu ağacın en az 300 yıllık olduğunu söylerdi. Eskiden dalları çok daha büyükmüş ama zamanla çürümeye başlayıp kırıldı. Yine de her yıl meyvesini veriyor. Yedi kişiyle ancak çevreleyebiliyoruz. Halen daha verimli."

En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor - 3. Resim

"KİMSE FİDAN ZAMANINI BİLMİYORDU"

70 yaşındaki mahalle sakini Bahattin Çakır da çocukluğundan beri bu ağacın var olduğunu söyleyerek, "Benim aklım erdiğinden beri bu ağaç buradaydı. Biz de büyüklerimize sorardık ne zaman dikildi diye, ama kimse fidan zamanını bilmiyordu. Herkes 300 yıllık olduğunu söylerdi." dedi.

En az 300 yıllık! Anıt niteliğinde... Yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor - 4. Resim

Tarihi ve kültürel değeri büyük olan bu Anıt Ceviz Ağacı, Oltu'nun hafızasında yaşamaya devam ediyor. Mahalle halkı, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yetkililerden destek istiyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İOKBS sonuç tarihi yaklaşıyor! Türk bayrağını yakacaktı, son anda engellendi! Gerçeği öğrenince...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinop'ta bitkin bulunan yavru karaca koruma altına alındı - YaşamSinop'ta bitkin bulunan yavru karaca koruma altına alındıHristiyan dünyasının gözü İznik'te! Papa'dan önce onlar geldi - YaşamHristiyan dünyasının gözü İznik'te! Papa'dan önce geldilerYaz geliyor, cilt kanserine dikkat: Aman bunları yapmayın... - YaşamYaz geliyor, o hastalığa dikkat: Aman bunları yapmayın...Bal değil gal arısı! Çiftçinin düşmanı için böcekli mücadele başlatıldı - YaşamBal değil 'gal' arısı! Sadece bu yöntem hakkından geliyorİşini bırakıp Kırklareli'ne göçtü! Şimdi "Prensesleri"yle coğrafi işaretli üretim yapıyor - Yaşam"Prensesleri"yle coğrafi işaretli üretim yapıyor20'li gruplar halinde görülmeye başladı! Talep patladı... Dünyanın en iyisi - YaşamTalep patladı! 20'li gruplar halinde görülünce...
Sonraki Haber Yükleniyor...