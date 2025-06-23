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Haberler > Yaşam > En değerli balıklar arasında... Ekipler yüzlercesine el koydu, vatandaşlara ücretsiz dağıttı

En değerli balıklar arasında... Ekipler yüzlercesine el koydu, vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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En değerli balıklar arasında... Ekipler yüzlercesine el koydu, vatandaşlara ücretsiz dağıttı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'un Ayancık ilçesinde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimde, en değerli balıklar arasında gösterilen 1611 kalkan balığına el konuldu. Balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sinop'ta kaçak avlandığı tespit edilen 1611 kalkan balığına el konuldu.

Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ayancık ilçesinde, balık sevkiyatı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

En değerli balıklar arasında... Ekipler yüzlercesine el koydu, vatandaşlara ücretsiz dağıttı - 1. Resim

BALIKLAR, VATANDAŞLARA BEDAVA VERİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde iki araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1611 kalkan balığı bulundu. El konulan balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara dağıtılırken, araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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