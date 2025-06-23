En değerli balıklar arasında... Ekipler yüzlercesine el koydu, vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Haziran 2025 17:41 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 17:50 - Güncelleme:

Sinop'un Ayancık ilçesinde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimde, en değerli balıklar arasında gösterilen 1611 kalkan balığına el konuldu. Balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sinop'ta kaçak avlandığı tespit edilen 1611 kalkan balığına el konuldu. Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ayancık ilçesinde, balık sevkiyatı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. BALIKLAR, VATANDAŞLARA BEDAVA VERİLDİ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde iki araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1611 kalkan balığı bulundu. El konulan balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara dağıtılırken, araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. İlgili Haber Meriç Nehri'ne açıldı, oltasına piyango vurdu! Tam 80 kilogram ağırlığında

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir