Haberler > Yaşam > En yakını yapınca gözlerine inanamadı! Miras kavgası define avına dönüştü, 'köstebeklerin' arasına kardeşi de karıştı...

En yakını yapınca gözlerine inanamadı! Miras kavgası define avına dönüştü, 'köstebeklerin' arasına kardeşi de karıştı...

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da anne ve babasının vefat etmeden önce yaşadığı eve gelen kişi, anahtarı olmadığı için bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Gördüğü manzara ile, adeta şoka uğradı. İçeri girdiğinde definecilerin ve kardeşinin her yeri köstebek yuvası gibi kazdıklarını gördü.

Görenleri şaşırtan olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Canbazlar köyündeki 2 kardeşin babaevinde meydana geldi.

İddiaya göre, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemeyen küçük hissedarlardan biri definecilerle anlaştı. Babasının evine getirdiği definecilerle evi köstebek yuvasına çeviren hissedar, kardeşini fena kızdırdı.

En yakını yapınca gözlerine inanamadı! Miras kavgası define avına dönüştü, 'köstebeklerin' arasına kardeşi de karıştı... - 1. Resim

KAPIDAN İÇERİ GİRİNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer hissedar, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. Girdiğinde ise gördüğü manzaraya inanamadı.

Yaşadıklarını bir delil niteliğinde kayda alan hissedar, durumu da tane tane anlattı.

