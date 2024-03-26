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Haberler > Yaşam > Enkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu! Atı gören çocuklar sevinerek uyanıyor

Enkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu! Atı gören çocuklar sevinerek uyanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Enkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu! Atı gören çocuklar sevinerek uyanıyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın depremin vurduğu enkaz bölgesindeki sokaklarında ramazan davulculuğu yapan Sabit Erdoğan, vatandaşları at arabası üzerinde davul çalarak sahura kaldırıyor. Çocuklar beyaz atı görmek için sevinerek sahura kalkıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da vatandaşlar, geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları ramazan aylarını özlüyorlar. Ramazan ayını buruk bir şekilde karşılayan şehirde, ramazan davulculuğu geleneği enkaza dönen sokaklarda yaşatılmaya devam ediyor.

Bu geleneği devam ettiren 36 yaşındaki Sabit Erdoğan, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde beyaz atıyla vatandaşları sahura kaldırıyor.

At arabası üzerinde davul çalarak, maniler söyleyen Erdoğan, at arabasının geçemeyeceği konteyner kentlerde vatandaşları yürüyerek elinde davuluyla uyandırıyor.

Enkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu! Atı gören çocuklar sevinerek uyanıyor - 1. Resim

ARKADAŞIMIN ATIYLA GEZİYORUZ

Depremin olduğu yıl tek başına davul çaldığını ifade eden Sabit Erdoğan, ramazan davulculuğunun çok eskilere dayandığını belirterek, “Mahallemize bir süre davul gelmedi. Bende kendi imkanlarımla bu yıl davulu ben çalayım dedim. Arkadaşlarla toplandık, bir süre çalmaya başladım. Bu yılda arkadaşımın atıyla gezerek çalıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Davul çalmaktan mutlu hissediyorum. Bu işi severek ve içten gelerek yapıyorum. Bu işi para için yapmıyorum. Eski gelenekleri yad ederek ev ev ve mahalle mahalle geziyoruz. Bu uygulamamızdan hoşnut olan var hoşnut olmayan da var” dedi.

Enkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu! Atı gören çocuklar sevinerek uyanıyor - 2. Resim

ATIMIZI SÜSLEMEK İÇİN 6 BİN LİRA HARCADIK

Atını ramazan ayına özel süsleyen Mustafa Güleç, “Atımızın üstündeki süslemeleri Adana’dan sipariş ettik. Ramazan davulculuğu ve çocuklar görünce sevinsinler diye özel yaptırdık. Bunlar kendi imkanlarımızla getirdik ve yaptık. Atın üzerindeki süslemeler 6 bin TL masrafı var. Ayda yem masrafı da 2 bin TL’dir. Bu işi zevkle yapıyoruz ve atla yapınca daha zevkli oluyor. Bazen çocuklar at sevmeye geliyorlar. Çocuklar daha mutlu oluyorlar. Depremden çıktığımız için çocukların kafası dağılıyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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