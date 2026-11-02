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Yaşam

Evde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz

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Evde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz
Başlık ResmiEvde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz

Evde sağlık, uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre ederek yeni bir model oluşturacaklarını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “3.modeli hayata geçiriyoruz. Hastalarımızın taburcu olduktan sonra evlerinde de tedaviye devam edecek şekilde koordinasyon sağlayacağız. Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz” dedi.

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Düzce'de yapımı tamamlanan 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni bir sağlık modeli üzerine çalıştıklarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yerli SMA ilacı müjdesi

“3. MODELİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Bakan Memişoğlu “Evde sağlık, uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre ederek yeni bir model oluşturuyoruz. Sağlık hizmetlerini hastaneden eve kadar 3. modeli hayata geçiriyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projemizi başlattık” dedi.

Evde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz
Başlık ResmiEvde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz

“AİLE HEKİMLERİMİZİ DE DAHİL EDECEĞİZ”

Memişoğlu şöyle konuştu:

Evde sağlık hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın hizmete kolay ulaşmasını sağlayacağız. Hastanede tedavi gören hastalarımızın taburcu olduktan sonra evlerinde de tedaviye devam edecek şekilde koordinasyon sağlayacağız. Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz. Dijital hizmetleri de bu duruma göre entegre ediyoruz. Sağlık hizmetlerini hastaneden eve kadar 3. modeli hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine sadece hastanede değil evlerinde de ulaşmalarını sağlayacağız.

Evde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz
Başlık ResmiEvde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz

“10 YENİ HASTANEYİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK”

Öte yandan Bakan Memişoğlu, Akçakoca Devlet Hastanesi açılışında ise şunları söyledi:

Son çeyrek asırda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1,5 milyonluk sağlık ordumuz ile güçlü kapasiteye ulaştık. Düzce'mizin de sağlık altyapısını güçlendirdik. 2002'den bu yana 10 yeni hastaneyi şehrimize kazandırdık. Ayrıca Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapasitesini artıracak olan 400 yataklı ek binamızın proje çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Şimdiden Düzce'ye hayırlı olsun.

Evde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz
Başlık ResmiEvde sağlıkta 3. model müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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