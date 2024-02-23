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    • Haberler > Yaşam > Evli çiftin kavgası kanlı bitti! Kurşunlar genç ebeyi hayattan kopardı

    Evli çiftin kavgası kanlı bitti! Kurşunlar genç ebeyi hayattan kopardı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Evli çiftin kavgası kanlı bitti! Kurşunlar genç ebeyi hayattan kopardı
    Şanlıurfa, Evli Çift, Silah, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışan evli çiftin kavgasında kan aktı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar genç ebenin ölümüne neden olurken koca ise ağır yaralandı.

    Olay ilçenin Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz’a ait silah ateş aldı, çıkan mermilerle karı-koca ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Durumu fark eden yakınları olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

    Evli çiftin kavgası kanlı bitti! Kurşunlar genç ebeyi hayattan kopardı - 1. Resim

    GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ağır yaralı olan Rıdvan Bulunmaz ise Siverek Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi sonrası Şanlıurfa’ya sevk edildi. Hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın Siverek Devlet Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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