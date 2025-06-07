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Firari kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! Uyuşturucu atılarak durdurulabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da hayvan pazarından gözü bağlı bir şekilde firar eden boğa ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık boğa ancak uyuşturucu iğne ile durdurulurken, çevrede maddi hasar oluştu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan pazarından kaçan boğa trafiği birbirine kattı.

Seydişehir'de canlı hayvan pazarından kaçan iri bir kurbanlık boğa, çarşı merkezinde paniğe yol açtı. Gözü kapalı bir şekilde sokaklarda dolaşan boğa, önüne çıkan iş yerlerine ve park halindeki araçlara zarar verdi.

Firari kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! Uyuşturucu atılarak durdurulabildi - 1. Resim

UYUŞTURUCU İĞNE İLE DURDURULABİLDİ

Olay anında vatandaşların tedirgin olduğu görülürken, boğayı kontrol altına almak için ekipler seferber oldu. Uzun süre takip edilen boğa, ancak ayağına uyuşturucu atılarak durdurulabildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını, ancak maddi hasarın olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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