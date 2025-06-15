Gaziantep'teki Karasu Çayı’nda binlerce balık öldü, ekipler teyakkuza geçti

Gaziantep’in Araban ilçesi Karasu Çayı’nda meydana gelen balık ölümleriyle ilgili, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Gaziantep’in Araban ilçesi kırsal Fakılı Mahallesi Yeniyurt Mezrası mevkiinde geçen Karasu Çayı’nda yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu.

Durumun fark edilmesi ve sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, gerekli analizleri yapma için ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

"AYNI BÖLGEDE GEÇEN YIL DA BALIK ÖLÜMLERİ GERÇEKLEŞTİ"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: