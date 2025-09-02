Gereksiz ilaçlardan kurtulun! Herkes o ağrıları çekiyor ama kimse bu tedaviyi almıyor... Algoloji uzmanı çağrıda bulundu

Baş ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı... Günlük hayatta en sık duyduğumuz ağrı türlerinin başında belen bu ağrıların pek çok sebebi olabiliyor.

Genellikle bu ağrılar karşısında ortak çözüm metodu ise ağrı kesici ilaçlar oluyor.

"Bir ağrı kesici ile rahatlayabiliyorsak niçin doktora gidelim? Neden tedavi olalım? Alt tarafı basit bir ağrı!" düşüncesi ilaç kullanmayı yaygınlaştıran düşüncelerin başında geliyor.

Peki bu ağrıların ilaçsız son erdirilebileceğini bilseniz yine de içmeye devam eder miydiniz?

"GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMININ AZALTILMASI"

Son araştırmalar, gereksiz ilaç kullanımının ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu gösteriyor.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tedaviye uyumun azalmasına, yan etkilerin ve ilaç etkileşimlerinin artmasına, hatta bazı ilaçlara karşı direnç geliştirmeye yol açıyor.

Bu durum hastalıkların tekrarlaması ya da uzamasına ve tedavi maliyetlerinin yükselmesine sebep oluyor. Özellikle antibiyotiklerin gereksiz kullanımıyla direnç problemleri artarken, yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı depresyon, bilinç bulanıklığı, düşme gibi ciddi yan etkilere sebep olabiliyor.

AĞRI KESİCİLERİN ZARARLARI

Ağrı kesici ilaçların gereksiz kullanılmasından doğan zararlar vücudumuzun her bir bölgesine farklı şekillerde hasar veriyor. Özellikle uzun süreli ve şuursuz kullanmak ciddi sağlık problemlerini tetikliyor.

Başlıca zararlar uzmanlar tarafından şöyle sayılıyor:

Mide ve sindirim sistemi: Ağrı kesiciler mide mukozasına zarar vererek mide yanması, reflü, gastrit ve mide-bağırsak kanamaları gibi problemlere sebep olabilir.

Böbrek hasarı: Uzun süreli kullanım böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Karaciğer hasarı: Fazla dozda ve sürekli kullanımlarda karaciğer hücreleri zarar görebilir.

Kalp ve dolaşım Sistemi: Kan basıncını artırabilir, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebilir.

Baş ağrısı tetiklenmesi: Sürekli ağrı kesici kullanımı, "geri tepme baş ağrıları" olarak bilinen kronik baş ağrılarını artırabilir.

Bağımlılık: Ağrı kesicilere alışma ve doz artırma ihtiyacı doğabilir, bu da ilaç bağımlılığına yol açabilir.

Bağışıklık Sistemi: İltihaplanmayı baskılayarak bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Diğer Yan Etkiler: Baş dönmesi, kusma, bulantı gibi etkiler de görülebilir.

ALGOLOJİ TEDAVİSİ İLE ÇÖZÜM

Fırat Üniversitesi Hastanesi Algoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özdemir, burada sunulan hizmetleri ve ağrı tedavisine yaklaşımlar hakkında şu dikkat çeken bilgileri veriyor:

"Algoloji yani ağrı bilimi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik ya da inatçı ağrıların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir uzmanlık alanıdır.

Bel ve boyun fıtığına bağlı ağrısı olan, baş ağrısı yaşayan, kanser ağrısı çeken, sinir sıkışması veya ameliyat sonrası ağrısı olan, diz, kalça ve omuz eklem bozukluklarına ya da kas-iskelet sistemi bozukluklarına bağlı ağrıları olan hastaların algoloji polikliniğine başvurabilir.

Algoloji polikliniğine gelen hastalar detaylı bir şekilde muayene edilir ve değerlendirilir. Gerekli tetkiklerin istenir ve bu tetkiklerin sonucuna göre ağrının tipi ile kaynağı belirlenir. Hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur.

İlk etapta ilaç tedavisi, ardından sinir blokajları, radyo frekans işlemleri, epidural enjeksiyonlar, kateter ve infüzyon tedavileri gibi uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu işlemlerin büyük çoğunluğu günübirlik olmaktadır, aynı gün hastalarımızı taburcu etmekteyiz.

Algoloji tedavisinin temel amacı, ağrıların mümkün olduğunca azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması, kişinin günlük aktivitelerine geri dönmesinin sağlanması ve gereksiz ilaç kullanımının azaltılması olarak söyleyebiliriz"