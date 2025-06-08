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Gittiği piknik kabusu oldu: Yılan, en savunmasız anında soktu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gittiği piknik kabusu oldu: Yılan, en savunmasız anında soktu!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yılan tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Susuz Yaylası'na pikniğe giden Hacı Mert, ailesiyle oturduğu sırada bir yılan tarafından ayağından ısırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Mert'i, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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