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Gölcük depreminin 25. yılında tatbikat gerçek enkaz üzerinde yapıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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Yaşam Haberleri  / AA

Gölcük depreminin 25'inci yılı dolayısıyla İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binada gerçekleştirilen tatbikata AFAD, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ve Türk Kızılay ekipleri katıldı.

Ekipler, senaryo gereği enkazda arama yaptı, merdivenleri yıkılmış bir binadan da halatla kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Gölcük depreminin 25. yılında tatbikat gerçek enkaz üzerinde yapıldı! - 1. Resim

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depreme hazırlık ve afet konusunda bilinç oluşturmanın önemine değinerek, "Devletimizin bütün kurumlarıyla ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bilincinin oluşması konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Silivri Belediyesi olarak hazır ve tecrübeli bir ekibimiz var. 175 bin hemşehrimize deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Gölcük depreminin 25. yılında tatbikat gerçek enkaz üzerinde yapıldı! - 2. Resim

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) ekiplerinin eğitim almak isteyen tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Gelin, eğitimi biz vermeye hazırız. Deprem gibi olaylar doğal olaylardır. Ama sizler hazırlıksız yakalanırsanız, bu bir tercih meselesidir. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sonuna kadar sürdürüyoruz." dedi.

Balcıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: AA
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