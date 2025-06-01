Görenler gördüklerinden şüphe duyuyor! "Akrabalarımızın çoğu hala bizi ayırt edemiyor"

Samsun'da aynı hastanenin kardiyoloji kliniğinde görev yapan tek yumurta ikizleri Hasan ve Hüseyin Büyük kardeşleri personel, hasta ve hasta yakınları ayırt etmekte zorlanıyor. İkizlerden Hüseyin Büyük, akrabalarının bile çoğunun hala kendilerini ayırt edemediğini söyledi.

Samsun'da bir hastanede çalışan Hasan Büyük ve Hüseyin Büyük (54) tek yumurta ikizleri olarak dünyaya geldi. 18 yıldır aynı klinikte çalışan ikizleri, eski çalışma arkadaşları ayırt etse de yeni işe giren personel, hasta ve hasta yakınları ise ayırt etmekte zorlanıyor. İkizlerden haberdar olmayan hasta ve hasta yakınları ikizleri aynı anda görünce gözlerini ovuşturup tansiyonlarını ölçtürürken, personel ise hangi ikizle iletişime geçtiklerine emin olamıyor.

"AYIRT EDİCİ BİR ÖZELLİKLERİNİ BULDUM VE DURUMU BÖYLE ÇÖZDÜM"

İlk yıllarda ikizleri ayırt etmekte zorluk çektiğinden kendince bir çözüm bulduğunu ifade eden Koroner Yoğun Bakım Sorumlusu Aslı Barış, "18 yıldır Hasan ve Hüseyin Büyük ile birlikte çalışıyorum. İlk günden beri isim karıştırma olayları hep oluyor. Ben bir ayrıcı noktalarını buldum. Birinin dudağının üstünde ben var. Onu görürsem 'Bu Hüseyin' diyorum. Ben durumu böyle çözdüm" dedi.

"ZAMANLA GÖZLER ALIŞIYOR"

Hastane personelinin zamanla kendilerini ayırt ettiğini belirten Hasan Büyük, "1971 yılında Samsun'da doğduk. Aynı yerde aynı birimde çalışmamız da dikkat çekiyor. Hasta ve hasta yakınları bize samimi davranıyor. Hastane çalışanları da ilk başladıklarında bizi çok karıştırıyorlar. Zamanla göz alışıyor ve bizi ayırt edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"AKRABALARIMIZIN ÇOĞU HALA BİZİ AYIRT EDEMİYOR"

Ummadık anda kendilerini gören hasta yakınlarının tansiyon ölçtürttüğünü ve gözlerini ovaladığını vurgulayan Hüseyin Büyük ise "Yıllardır aynı birimde çalışıyoruz. Bazen bir kapıdan ben giriyorum, bir kapıdan o çıkıyor, görenler şaşırıyor. Anjiyoya bir hasta geliyor, sonra yoğun bakıma bakıyor ve orda da bizi görüyor, 'Tansiyonum düştü' diyor. Böyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. En çok hasta yakınları bizi karıştırıyor. Hasta yakınları, 'Size bir şey sormuştum' diyor, 'Ben değilim' diyorum. Böyle karıştırma vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. Akrabalarımızın çoğu da hala bizi ayırt edemiyorlar" dedi.