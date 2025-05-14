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Görüntüler dünden! Mayısın ortasında kent beyaza büründü, halk neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Görüntüler dünden! Mayısın ortasında kent beyaza büründü, halk neye uğradığını şaşırdı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mayıs ayının ortasında Erzurum'a lapa lapa kar yağdı. İlkbaharın son ayında araçların ve çatıların üzerini beyaz gören vatandaşlar şoke oldu.

İlkbahar mevsiminin son ayında Erzurum beyaza büründü. 

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Görüntüler dünden! Mayısın ortasında kent beyaza büründü, halk neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

Görüntüler dünden! Mayısın ortasında kent beyaza büründü, halk neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

Görüntüler dünden! Mayısın ortasında kent beyaza büründü, halk neye uğradığını şaşırdı - 3. Resim

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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