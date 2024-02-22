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    • Haberler > Yaşam > Güldüren anlar kamerada! Tilkileri öpücükle çağırdı

    Güldüren anlar kamerada! Tilkileri öpücükle çağırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tilki, İstanbul, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Eyüpsultan'da ormanlık alanda yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezine yakın bir alana indi. Tilkileri görünce şaşkına dönen sürücü aracından inerek köpek çağırır gibi öpücük attı. Güldüren anlar kameraya yansıdı.

    Eyüpsultan Alibeyköy’de geçen gün yol kenarında birkaç tane tilki görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen tilkiler, bir süre dolandıktan sonra yol kenarındaki çöplere dadandı.

    TİLKİLERİ ÖPÜCÜKLE YANINA ÇAĞIRDI

    Bu sırada trafik ışıklarında duran Ali Koşar, aracını yol kenarına çekerek tilkileri görüntülemeye başladı. Şaşkına dönen sürücü, tilkileri köpek çağırır gibi öpücükle yanına çağırdı. Tilki kaçarken, güldüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "AÇ OLDUKLARINI HİSSEDİNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

    Olayı anlatan Ali Koşar, “Akşam iş çıkışında eve giderken Alibeyköy’den geçtim. Orada birkaç tane tilki gördüm. Biz arabayla trafik ışıklarında durduğumuzda hayvanlar yanımıza geldiler, çok açtılar. Ben elimi uzattığımda çok yaklaştılar. Tilkiyi kaçarken öpücükle çağırdım. Tabi ki bu durum biraz komik oldu. Aç olduklarını hissedince çok üzüldüm ve duygulandım. Sonrasında Alibeyköy merkeze giderek yiyecek alıp geri döndüm. Bu sefer tilkileri maalesef bulamadım” dedi.

    Güldüren anlar kamerada! Tilkileri öpücükle çağırdı - 1. Resim

    Güldüren anlar kamerada! Tilkileri öpücükle çağırdı - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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