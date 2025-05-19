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Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye'de tescilli 'Kadirli andız tespihi' yapan Mustafa Üstünel 35 yıldır mesleğine sıkı sıkıya sarılıyor. 19 yaşında çırak olarak başladığı işte günde 5 tespih çıkardığını söyleyen Üstünel, çırak bulamamaktan şikayetçi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mustafa Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor.

Meslektaşlarıyla ağaçların dallarını inceleyen Üstünel, topladığı andız kozalaklarını, atölye olarak da kullandığı evine götürüyor.

Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız - 1. Resim

KURUTUYOR, TORNADA ŞEKİL VERİYOR

Üstünel, kuruttuktan sonra kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırdığı çekirdeklere tornada şekil veriyor.

Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız - 2. Resim

İpe dizdiği çekirdeklerden farklı renklerde 33'lük tespihler tasarlayan Üstünel, ürünlerini internet üzerinden satıyor.

Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız - 3. Resim

Kokusu, doğallığı ve çekim kolaylığıyla öne çıkan andız tespihleri, yurt genelinden talep görüyor.

Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız - 4. Resim

35 YILDIR BU MESLEĞİN İÇİNDE

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Üstünel, 35 yıldır meslekten kopmadığını söyledi.

Tespih üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren Üstünel, en iyi çekirdeği bulmak için andız ağaçlarının arasında saatlerce mesai harcadığını anlattı.

Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız - 5. Resim

GÜNDE 5 TESPİH YAPIYOR

Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor" dedi.

Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız - 6. Resim

Tespihin coğrafi işaret belgesi almasına sevindiğini belirten Üstünel, "Coğrafi işaret belgesinin, bizim için daha iyi olacağını, tespihimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz. Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz" diye konuştu.

Günde 5 tane yapıp evini geçindiriyor: Tek derdi çırak bulamamak! Ağaç dallarından ürettiğine şaşıracaksınız - 7. Resim

Üstünel, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulmakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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