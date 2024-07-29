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Hafriyat kamyonları boşluğa düştü, faciada dönüldü! Korku dolu anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'deki Cebeci Döküm Sahası'nda 3 kamyon, toprak kayması nedeniyle boşluğa düştü. İki kamyonun askıda kaldığı bir kamyonun ise yan yattığı olayda sürücüler kendilerini son anda dışarı atarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nda faciadan dönüldü. Sabah saatlerinde bölgede bulunan 3 hafriyat kamyonu, belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yan yattı, iki kamyon ise askıda kaldı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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