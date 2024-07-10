"Hakkınızı helal edin" dedi! Ölü olarak bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 gün önce evinden ayrılan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Necip Erbaş ölü olarak bulundu. Erbaş'ın kaybolmadan önce bir yakınına telefonda "Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Necip Erbaş, kaybolduktan 4 gün sonra köy yakınlarında ölü olarak bulundu.

İddiaya göre bir tanıdığı tarafından 30 bin lira dolandırılan Necip Erbaş, telefon ile görüştüğü bir yakınına, ormanlık bir alanda olduğunu söyleyerek, "Hakkınızı helal edin" dedi ve o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yapılan çalışmalar neticesinde Necip Erbaş'ın cansız bedeni Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında bulundu. Erbaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.