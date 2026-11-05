Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Belediye ekipleri tarafından mahsur kalan 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesini sel vurdu. İlçe merkezinde önceki akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak sokakları göle çevirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesini sel vurdu: 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı. Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesini sel vurdu: 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı

Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesini sel vurdu: 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı

18 KİŞİ KURTARILDI

Çalışmalar kapsamında, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından mahsur kalan 18 kişi ve 6 araç kurtarılırken, yağışın etkili olduğu bölgelerde müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesini sel vurdu: 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı

HBB yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşların ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatlarından ulaşabileceğini kaydetti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Dörtyol Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıDörtyol

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