Hatay'ın Dörtyol ilçesini sel vurdu: 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Belediye ekipleri tarafından mahsur kalan 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesini sel vurdu. İlçe merkezinde önceki akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak sokakları göle çevirdi.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı. Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.
Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.
18 KİŞİ KURTARILDI
Çalışmalar kapsamında, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından mahsur kalan 18 kişi ve 6 araç kurtarılırken, yağışın etkili olduğu bölgelerde müdahalelerin sürdüğü bildirildi.
HBB yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşların ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatlarından ulaşabileceğini kaydetti.