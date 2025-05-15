Havalar ısındı, raflar değişti! "Yazın en çok yapılan hata..."

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ayakkabı tercihlerinde değişiklik yaşanıyor. Eskişehir Köprübaşı Caddesi'nde uzun yıllardır hizmet veren Hasan Hüseyin Yerler isimli esnaf, özellikle kadınların tercih ettiği sandalet ve terlik satışlarının arttığını söyledi.

Eskişehir Köprübaşı Caddesi'nde ayakkabı dükkanı olan Hasan Hüseyin Yerler, havaların ısınmasıyla birlikte ayakkabı tercihlerinde değişiklik yaşandığını belirtti.

"ÖZELLİKLE KADINLAR TERCİH EDİYOR"

Çocukların daha çok spor ayakkabı, kadınların ise genellikle sandalet tercih ettiğini belirten Yerler, "Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Havaların ısınmasıyla birlikte en çok tercih edilenler terlik ve sandalet. Özellikle de kadınlar tarafından tercih ediliyor. Çocuklar için sandalet fazla revaçta değil, genellikle spor ayakkabı kullanıyorlar. Spor ayakkabı 4 mevsim tercih ediliyor ama bu sıralarda özellikle orta yaş kadın kesimde sandalet daha fazla tercih ediliyor" dedi.

"EN ÇOK YAPILAN HATA PLAJDA DERİ TERLİK"

Terlik satışlarında artış yaşanırken dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Hasan Hüseyin Yerler, "Yazın gelmesiyle en çok yapılan hatalardan biri plajda deri terlik tercih edilmesi. Plajda veya su kenarlarında plastik terliklerden tercih etmeliler, hem kullanımı rahat hem de deriye göre uzun ömürlü. Ramazan Bayramı sonrası satışlarda biraz durgunluk oldu ama Kurban Bayramı'na doğru tekrar bir hareketlilik bekliyoruz" şeklinde konuştu.