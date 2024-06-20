Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Haziran ortasında dolu sürprizi! 20 dakikada her yer beyaza büründü

Haziran ortasında dolu sürprizi! 20 dakikada her yer beyaza büründü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu, bölge kısa sürede beyaza büründü.

Haziran ayının ortasında yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Artvin'in yüksek kesimlerinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler ve Yaylalar köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde dolu yağdı. Bölge, yaklaşık 20 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü.

KÜÇÜK ÇAPLI HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Sağanağın da bir süre etkili olduğu ilçede birçok mezra ve yayla yolunda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

İl Özel İdesi ekiplerince ulaşım sorunu yaşanan yollarda, iş makineleri yardımıyla çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Balıkesir Susurluk'ta orman yangınıŞırnak'ta 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belediye işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonu ile direk arasına sıkıştı - Yaşamİşçinin korkunç sonu! Direk ile araç arasına sıkıştıTürkiye'nin en sıcak kentinde termometreler 52 dereceyi gördü  - YaşamTürkiye'nin en sıcak kenti kavruluyorMeteoroloji son raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 44 dereceyi bulacak, gölge bile kavuracak... - YaşamMeteoroloji son tahminlerini paylaştıHayata dokunan üç farklı proje... Kadın, çocuk ve toplum sağlığına iyi gelecek - YaşamKadın, çocuk ve toplum sağlığına iyi gelecekSerinlemek isteyen 3 kardeşin acı sonu! Boğularak can verdiler - YaşamSerinlemek isteyen 3 kardeşin acı sonuOrdu'daki Timsah Adası görenleri şaşkına çeviriyor, millet akın ediyor - YaşamOrdu'daki Timsah Adası görenleri şaşkına çeviriyor, millet akın ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...