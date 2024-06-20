Haziran ortasında dolu sürprizi! 20 dakikada her yer beyaza büründü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu, bölge kısa sürede beyaza büründü.
Haziran ayının ortasında yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Artvin'in yüksek kesimlerinde ise dolu yağışı etkili oldu.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler ve Yaylalar köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde dolu yağdı. Bölge, yaklaşık 20 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü.
KÜÇÜK ÇAPLI HEYELANLAR MEYDANA GELDİ
Sağanağın da bir süre etkili olduğu ilçede birçok mezra ve yayla yolunda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.
İl Özel İdesi ekiplerince ulaşım sorunu yaşanan yollarda, iş makineleri yardımıyla çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı