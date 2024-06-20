Haziran ortasında dolu sürprizi! 20 dakikada her yer beyaza büründü

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler ve Yaylalar köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde dolu yağdı. Bölge, yaklaşık 20 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü.

KÜÇÜK ÇAPLI HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Sağanağın da bir süre etkili olduğu ilçede birçok mezra ve yayla yolunda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

İl Özel İdesi ekiplerince ulaşım sorunu yaşanan yollarda, iş makineleri yardımıyla çalışma başlatıldı.