Hem kavuracak, hem yağacak! Meteoroloji, Kurban Bayramı için uyardı, işte il il güncel tahmin

Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişi bayram için hava durumunu merak ediyor. Bayramda tatil ve gezi planı yapanlara uyarı geldi. Meteoroloji, Kurban Bayramı için hava tahmin raporunu açıkladı.

Kurban Bayramı'nda tatil ve gezi planı yapanlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince yani 6-9 Haziran tarihleri arasında hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklenirken, bazı bölgelerde ise sıcaklıklar birden yükselecek, gölgede dahi insanı terletecek.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin’in iç kesimleri ile bu akşam Edirne'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA YÜKSELECEK?

Ülkemizde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, iç kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ

Bayramın 1. günü (06.06.2025 Cuma): Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ

Bayramın 2. günü (07.06.2025 Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ

Bayramın 3. günü (08.06.2025 Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 4. GÜNÜ

Bayramın 4. günü (09.06.2025 Pazartesi): Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de arife ve bayram süresince hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

ANKARA

Ankara'da arife ve bayram süresince hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. En düşük/En yüksek hava sıcaklıklarının:

Perşembe 11-13°C / 27-29°C, Cuma 13-15°C / 29-31°C, Cumartesi 14-16°C / 30-32°C, Pazar 14-16°C / 30-32°C, Pazartesi 15-17°C / 30-32°C olması bekleniyor.

İSTANBUL

İstanbul'da arife ve bayram süresince hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıklarının:

Perşembe 18-20°C / 29-31°C, Cuma 17-19°C / 28-30°C, Cumartesi 17-19°C / 26-28°C, Pazar 16-18°C / 26-28°C, Pazartesi 17-19°C / 27-29°C olması bekleniyor.

İZMİR

İzmir'de arife ve bayram süresince hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıklarının:

Perşembe 20-22°C / 33-35°C, Cuma 20-23°C / 32-34°C, Cumartesi 20-22°C / 33-35°C, Pazar 20-22°C / 31-33°C, Pazartesi 20-22°C / 31-33°C olması bekleniyor.