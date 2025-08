Her şey bir video ile başladı! O şimdi 74 yaşında bir sosyal medya fenomeni

Muğla’ya özgü ev yemekleri tarifleriyle tanınan ve hazırladığı yöresel lezzetleri gelen talepler doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanına gönderen Günay Teyze, son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve gündeme oturan Günay Teyze, 1 milyon liralık soruyu açtırdı. Yarışmaya torununu ikna ederek başvurduğunu belirten Günay Teyze, başvurusundan yalnızca bir hafta sonra ön elemeleri geçerek yarışmacı olduğunu anlattı.

SOSYAL MEDYA İLE NASIL TANIŞTI?

Adının Habibe Karataş olduğunu ancak göbek adı olan Günay'ı kullandığını belirten Günay Teyze, torununun çektiği bir videoyu sosyal medyaya yüklemesiyle birlikte bu dünyaya giriş yaptığını söyledi.

"Takipçi gelmeye başladı. Bir koyuşta 700, ondan sonra ertesi gün 3 bin derken fırladı, bir haftanın içinde 20 bine ulaştı" diyen Günay Teyze, "Torunum bana, 'Anneanne sen bu işleri kaldıramazsın, sosyal medyadan sileyim' dedi. 'Hayır çocuğum' dedim, 'ben her şeyin şimdiye kadar hakkından geldim, onun da hakkından gelirim' dedim. Böylelikle yaptığım ürünlerden, tarhanadır, yemektir, ekmektir, Muğla halkasıdır... Sipariş verirler. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her bir yerine sipariş verenlere her şeyi gönderebiliyorum" dedi.

KAZANDIĞI PARA İLE TORUNUNU EVLENDİRECEK

‘Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasından 500 bin lira kazanan Günay Teyze, kazandığı para ile torununu evlendirmek istediğini söyledi.

"Ben eskiden beri Kim Milyoner Olmak İster izlerim" diyen Günay Teyze, "Haberleri de izlerim, böyle yarışmalar da izlerim, MasterChef'i de izlerim. Çünkü o yemek programları aynı benim gibi mi yapıyorlar, ondan ne katıyorlar, onu heyecanla izlerim. Dedim ki, 'ben bu yarışmaya gideceğim'. 'Tamam anneanne' dedi, 10 günün içinde yarışma çıktı. Çok mutluyum. Yarışma başarıyla geçti. 'Ne yapacaksın bu yarışmada?' dediler. Torunum var, sözlendi, onu evlendireceğim dedim, onun parasını da kazandım" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİ SAYISI 200 BİNİ BULDU

74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, açıklamalarının devamında şunları söyledi: