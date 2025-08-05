YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyunun gündeminde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak YAŞ toplantısı ile generallik ve amiralliğe terfi edecek isimlerden emeklilik kararı alınacak komutanlara kadar birçok konu netlik kazanacak. Kamuoyunun gözü ise toplantı sonrası açıklanacak YAŞ kararlarında olacak.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 5 Ağustos 2025 Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

YAŞ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Yüksek Askeri Şura toplantısının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katılım gösterecek.

Resmi olarak YAŞ toplantısı saat bilgileri paylaşılmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi toplantının gün ortasında başlaması ve öğleden sonra sona ermesi öngörülüyor.

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YAŞ kararlarının toplantı tamamlandıktan kısa süre sonra, aynı gün içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından açıklanacak.

Yeni komuta kademesi, terfi eden ve emekli edilen isimler ile görev süresi uzatılan general ve amiraller kamuoyuna duyurulacak. Açıklamanın ardından kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.