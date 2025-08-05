Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyunun gündeminde

YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyunun gündeminde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyunun gündeminde
YAŞ, Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK, Terfi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üst düzey yönetimini doğrudan ilgilendiren 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta, YAŞ toplantısı kararları ne zaman açıklanacak soruları ise kamuoyu tarafından merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak YAŞ toplantısı ile generallik ve amiralliğe terfi edecek isimlerden emeklilik kararı alınacak komutanlara kadar birçok konu netlik kazanacak. Kamuoyunun gözü ise toplantı sonrası açıklanacak YAŞ kararlarında olacak.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 5 Ağustos 2025 Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyunun gündeminde - 1. Resim

YAŞ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Yüksek Askeri Şura toplantısının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katılım gösterecek.

Resmi olarak YAŞ toplantısı saat bilgileri paylaşılmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi toplantının gün ortasında başlaması ve öğleden sonra sona ermesi öngörülüyor.

YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyunun gündeminde - 2. Resim

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YAŞ kararlarının toplantı tamamlandıktan kısa süre sonra, aynı gün içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından açıklanacak.

Yeni komuta kademesi, terfi eden ve emekli edilen isimler ile görev süresi uzatılan general ve amiraller kamuoyuna duyurulacak. Açıklamanın ardından kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump yönetimi, Obama dönemi yetkilileri hakkında “Russiagate” soruşturması başlattıEnflasyon yıl sonunda yüzde kaç olacak? BBVA ve ING açıkladı... Dev bankalardan Türkiye raporu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başladı! - HaberlerMalmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başladı!Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe'ye gelecek mi merak ediliyor - HaberlerKerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe'ye gelecek mi merak ediliyorWhatsApp Web çöktü mü? Kullanıcılar hata bildiriyor - HaberlerWhatsApp Web çöktü mü? Kullanıcılar hata bildiriyorMüge Anlı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman? - HaberlerMüge Anlı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman?Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu için geri sayım başladı - HaberlerTransfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu için geri sayım başladıYKS tercihleri hangi gün bitiyor? 2025 YKS tercih süreci - HaberlerYKS tercihleri hangi gün bitiyor? 2025 YKS tercih süreci
Sonraki Haber Yükleniyor...