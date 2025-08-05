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TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2025 yılı fındık taban fiyatları gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2025 yılı fındık taban fiyatları gündemde
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 fındık hasadı Giresun, Ordu ve diğer Karadeniz illerinde başladı. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak 2025 fındık taban fiyatlar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 130-132 TL arasında belirlenen TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasadı tüm hızıyla başlarken üreticilerin gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıklayacağı 2025 sezonu fındık taban fiyatlarında. 

TMO FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fındık hasadının Giresun, Ordu, Samsun ve diğer Karadeniz illerinde ağustos ayının ilk haftasında başlamasıyla birlikte üreticiler TMO’nun 2025 sezonu için taban fiyatları ne zaman açıklayacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda fiyatlar genellikle temmuz sonu veya ağustos başında duyurulurken bu yıl henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO arasındaki görüşmelerin son aşamada olduğu belirtiliyor.

TMO’nun fiyat açıklaması, hem üreticilerin gelirini doğrudan etkilerken serbest piyasada fiyat dengesini sağlayacak. 

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, bu yıl yaşanan zirai don ve kahverengi kokarca istilası nedeniyle rekoltenin %15-20 oranında düşebileceğini bu durumun fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceğini ifade etti. 

TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2025 yılı fındık taban fiyatları gündemde - 1. Resim

2024-2025 FINDIK FİYATLARI NASILDI?

2024-2025 sezonu için TMO, kabuklu fındık alım fiyatları şu şekildeydi:

Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg ve sivri kalite için 125 TL/kg olarak belirlemişti.

Bakanlığın sağladığı mazot ve gübre destekleriyle birlikte bu fiyatlar levant kalite için ortalama 133 TL/kg, Giresun kalite için ise 135 TL/kg seviyesine ulaşmıştı.

Ayrıca, 50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için 1,30 TL/kg ilave fiyat uygulanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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