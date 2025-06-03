TMO buğday fiyatları 2025! Buğday ve hububat alım fiyatları ne kadar oldu?

Tarım Bakanlığı 2025 buğday ve hububat alım fiyatları belli oldu. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa fiyatları tek tek açıklandı.

TMO buğday ve hububat alım fiyatları üreticiler tarafından araştırılmaya başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı.

TMO, 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacağını duyurdu. Geçen sene, 2024 yılı mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına; makarnalık buğdayda 10.000 TL, ekmeklik buğdayda 9.250 TL, arpada 7.250 TL olarak açıklanmıştı.

TMO BUĞDAY FİYATLARI 2025 || TARIM BAKANLIĞI 2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla beraber hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca Türkiye'de hububat hasadının mayıs ayında lokal olarak başladığı belirtildi. Bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına makarnalık buğdayda 13.500 TL, ekmeklik buğdayda 13.500 TL, arpada ise 11.000 TL olarak belirlenmiştir.​

600'DEN FAZLA NOKTADA HUBUBAT ALIMI YAPILACAĞI BELLİ OLDU

TMO, hasat yapan üreticilere depolama fırsatı sunmak adına 12 Mayıs'tan itibaren ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpayı taahhütname karşılığı almaya başladı. 600 'ün üzerinde noktada da alım yapılacaktır.

TMO hububat alım fiyatlarına ilişkin "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

ÖDEMELER 30 GÜN İÇİNDE HESAPLARINA YATIRILACAK

Ödemelerin hesaplara yatırılmasına ilişkin "Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde verilecektir. Bu kapsamda, açıklanan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline ton başına, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira, arpa için 13 bin 520 lira geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır." denildi.